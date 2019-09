Bebe Cotimanis a recunoscut tot! Vocea postului Pro TV a spus adevărul despre divorțul de mama copiilor săi: “Nu m-am comportat bine, m-am simțit legat”

Actorul Bebe Cotimanis a fost căsătorit, timp de 17 ani, cu Florina Mărcuță – make-up artist -, însă a divorțat de aceasta anul trecut. Recent, în cadrul unui interviu, vocea postului Pro TV a spus adevărul despre separarea de mama copiilor săi.

“Tot ce nu a avut în tinereţe. Are o oarecare stabilitate, experienţă, nu mai este atât de furioasă cum a fost când a fost tânără. Este mult mai aşezată, are o dulceaţă aparte.. şi spun asta într-o perioadă în care am renunţat la dulciuri. Am fost căsătorit o singură dată, cu mama Adelei şi de atunci mi-am dat seama că nu este pentru mine.

Nu mă comport tocmai frumos într-o căsătorie, mă simt legat! Sunt vărsător şi îmi place libertatea, dar nu-mi place numai libertatea mea, îmi place şi libertatea celuilalt. Dacă două libertăţi se întâlnesc şi se acceptă pentru mult timp, nefiind strâns legate, cu un lanţ, de un act şi rezistă atunci înseamnă că aia este iubirea adevărată”, a spus Bebe Cotimanis potrivit okmagazine.ro.