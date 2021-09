Berna de la ”Puterea Dragostei” și-a prezentat iubitul! Cine este tânărul care i-a furat inima și ce spune despre conflictul cu Philip

Berna, fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei”, și-a prezentat iubitul în emisiunea ”Teo Show” de la Kanal D. Blondina a venit la braț cu Radu, partenerul ei, iar cei doi au vorbit și despre episodul agresiunilor la care a fost supusă tânăra. Ce a spus partenerul acesteia despre fosta relație a ei?

Berna, fosta concurentă a emisiunii ”Puterea Dragostei”, a vorbit în cadrul unei emisiuni de televiziune despre noua relație, dar și despre episoadele agresive de care a avut parte în timpul relației cu Philip, fostul iubit. Berna s-a prezentat la TV la braț cu Radu, noul iubit, și au vorbit despre relația lor, cum s-au cunoscut și cum s-au îndrăgostit unul de celălalt. De asemenea, Radu a făcut și el o serie de dezvăluiri!

După o perioadă în care Berna nu a putut sta liniștită, din cauza problemelor pe care le-a avut cu fostul partener, acum se poate declara împăcată. S-a afișat de braț cu Radu, noul iubit, în emisiunea ”Teo Show”, și au vorbit despre începuturile lor. Iar situația nu a stat atât de „roz” precum au crezut unele persoane, căci odată ce Berna a postat pe internet imagini cu noul iubit, Philip ar fi amenințat-o din nou: ”Sunt, în sfârșit, foarte fericită și îi mulțumesc lui Dumnezeu. De când am început eu să îl postez pe Radu pe Instagramul meu am pățit foarte multe lucruri urâte. Am fost și amenințată de Philip și nu înțeleg de ce mi s-a închis și contul de Instagram, adică am o durere oricum. Nu înțeleg de ce se întâmplă toate astea acum, când am început să il postez pe iubitul meu cel nou. De ce nu m-a căutat când eram singură?! Nu înțeleg scopul lui”.

Pe de altă parte, Radu a mărturisit că până să o cunoască pe Berna, nu avea habar de cele întâmplate: ”Mă credeți că eu la început nu am știut despre ce este vorba? Eu nu am știut că Berna a fost la Puterea Dragostei înainte să o cunosc și să îmi spună ea. Pe mine nu mă interesează, important este să fim noi fericiți”.

Berna a continuat seria dezvăluirilor. În urmă cu ceva timp, ea a fost agresată în Centrul Vechi de fostul partener: ”A fost greu și pentru Radu. Îl simt că este alături de mine, doar că nu pot să înțeleg ce vrea omul acesta (n.r. Philip). M-a dezamăgit maxim, nici nu mai știu cum să mă exprim pentru că îmi este foarte greu. Noi nu am vorbit două luni, nu a dat niciun semn, nici nu l-a interesat de mine, dădea interviuri că eu am murit, vorbea foarte urât pe live de mine. Apoi m-a sunat să mă întrebe de ce am mers la televizor să spun că m-a agresat. El m-a agresat înainte să fiu cu Radu, nu mai eram împreună. M-a tras de păr, în Centrul Vechi. Ne-am întâlnit întâmplător, eu văzusem de viața mea, el de a lui. Am mai avut niște certuri, au trecut două trei luni în care m-a lăsat în pace și au apărut toate amenințările când m-am afișat cu Radu. A vorbit foarte urât, m-a amenințat pe mine, l-a amenințat pe el. Prima dată ne-a amenințat prin intermediul fanilor”.

Citește și BERNA DE LA “PUTEREA DRAGOSTEI”, DECLARAȚII DUREROASE: “TREC PRINTR-O PERIOADĂ FOARTE GREA…” PHILIP ALBU NU-I DĂ PACE FOSTEI LOGODNICE!

Berna și Radu sunt fericiți împreună. Cum s-au cunoscut?

Berna a mărturisit că ea a fost cea care a făcut primul pas în relația lor: ”Eu l-am căutat. O întrebasem pe o prietenă foarte bună de băieți din București, dar cuminți, că nu mai voiam vagabonți. Și mi-a spus de el, l-am căutat eu pe Instagram și i-am dat eu follow și el mi-a scris imediat”. Radu a continuat imediat și el, spunând că, inițial, ar fi crezut că e un model din Rusia: ”I-am dat mesaj. Când am văzut poza de profil am crezut că e un model din Rusia. Eu nu știam concurenții de la Puterea Dragostei. Și i-am scris „bună, ce faci?” și mi-a răspuns”.

”Eu deja eram informată, mă uitasem la pozele lui, așteptam să îmi dea mesaj. Chiar mă întrebam dacă avea să îmi scrie, eram în dubii. Mi-a plăcut foarte mult de el și nu mi se întâmplă acest lucru foarte des, sunt foarte selectivă. Și am mai vorbit și cu alți băieți cât am fost singură, dar nu m-a atras nimeni așa cum m-a atras el, am avut o conexiune”, a mai spus Berna. Radu a explicat cum a reușit să o cucerească pe fosta concurentă de la ”Puterea Dragostei”: ”Mi-a luat ceva să ajung la sufletul ei. Vorbe frumoase, m-am comportat frumos, cum o să mă comport mereu cu orice fată, e normal. Cu orice fată trebuie să te porți frumos ca bărbat. Am dus-o și acasă la părinți, au zis că e o fată frumoasă”.

Sursă foto: capturi video, arhivă Cancan