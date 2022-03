Betty: „Mereu mă întrebau despre tata, iar eu nu puteam să tac!” Notorietata lui Florin Salam a „încurcat-o” în drumul spre succes!

Notorietatea lui Florin Salam i-a adus de câștigat, dar în aceeași măsură a și fost o „cruce” grea de dus. Betty Salam dezvăluie prin ce a fost nevoită să treacă în momentele în care-și dorea să intre în industria muzicală, totul din cauza numelui pe care-l poartă.

Talentul s-a moștenit, iar Betty Salam a încercat să răzbească în industria muzicală. Nu a adoptat același gen muzical ca Florin Salam, dar s-a lovit de numele lui. Artista susține că deși muncea și se implica în diferite proiecte, mereu era pusă în situații penibile. În încercarea de a-și promova melodiile, Betty era atrasă în mijlocul unor subiecte care-l avea ca protagonist pe tatăl ei. Deși incomod, mereu îi lua apărarea, dar nu simțea că producătorii emisiunilor TV îi lansează invitații pentru a o asculta, ci pentru a mai stoarce câte o informație de la ea.

“Mereu când mergeam să-mi promovez pisele la televizor, mă duceam pentru mine și să vorbesc despre mine. Nu-mi convenea că eram întrebată despre tata. Mă puneau într-o situație penibilă! Dar nu puteam să tac și să las lucrurile așa. Până la urmă e tatăl meu, omul care-și dă viața pentru mine și pentru familia lui. Am zis că de fiecare data când am ocazia o să-I iau apărarea. Am niște aripi și eu îl apăr! E datoria mea! Nu am cum altfel! El mi-a oferit tot ce am vrut eu și nu mă refer la bani, la sentimente, grijă. Nu am cum să nu-l apăr! ”, a declarat podcast “Roxana te dezbracă de secrete”

CITEȘTE ȘI: BETTY FACE CONFESIUNI DESPRE CUM AU TRANSFORMAT-O BANII TATĂLUI, FLORIN SALAM. „ALTA ÎN LOCUL MEU, AR FI CEA MAI NESUFERITĂ!”

Actorii pot fi de multe ori ființe sensibile, puternic conectate cu propriile trăiri. Este și cazul lui Marius Manole, care povestește un episod șocant, când depresia l-a împins către un gest necugetat. Cum a ajuns artistul să se gândească la suicid și să acționeze ca atare, aflați chiar acum de la CANCAN NEWS.

Lidia Buble este urmărită de aproape un milion și jumătate de oameni pe Instagram, iar fanii au intrat la bănuieli când au văzut că artista lor favorită a dispărut de pe social media mai bine de două săptămâni. CANCAN NEWS vă prezintă pe larg motivele pentru care fosta iubită a lui Răzvan Simion a simțit nevoia unui “detox” de la platformele sociale.

VEZI ȘI: “REGELE” MANELELOR ȘI-A SCOS FETELE LA RESTAURANT! PRIMA APARIȚIE A LUI FLORIN SALAM, DUPĂ CE A AVUT PROBLEME GRAVE DE SĂNĂTATE

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: Instagram.com