Betty Salam s-a confruntat cu probleme după ce a devenit mamă pentru prima oară: “Nu mai am lapte”

Betty Salam este în culmea fericirii, deoarece a devenit mamă pentru prima oară și este tare fericită că trăiește această nouă experiență. Chiar dacă nu a avut o sarcină ușoară, după cum mărturisește chiar ea, acum este bine și aproape că își recapătă silueta de dinainte.

„Am avut o sarcină grea, trei luni de zile am avut sarcină toxică, făceam în fiecare zi perfuzie, vărsam orice. Am slăbit foarte mult, în loc să mă îngraș. Mama mea a avut sarcină toxică trei luni de zile. Nu știu cum va fi următoarea sarcină. E ca și cum ai avea grețurile acelea timp de trei luni de zile. Încercam să mă forțez să mănânc ceva, nici apă nu primea organismul meu. După am avut o sarcină foarte ok. Trei luni am mâncat cartofi prăjiți și roșii.”, a povestit Betty Vișănescu, la Xtra Night Show.

„Nu mai am lapte”

Totodată, Betty s-a confruntat și cu ceva probleme de când a devenit mămică, dar spune că are ajutoare de nădejde în casă: „Nașterea a fost foarte ok. Eram panicată. A fost și prima mea operație, nu am fost internată niciodată. Am făcut cezariană. Am alăptat o săptămână și ceva, acum nu mai am lapte. Și eu am fost alăptată doar două, trei zile. Eu și cu Cătălin îl schimbăm des, o mai las pe mătușa mea. Avem ajutor, mama lui Cătălin. Eu mă ocup în general”.

„Botezul va fi în martie. Tatăl meu este plecat în America și mi se pare normal să fim toți. O să fie măricel, da. Vrem să organizăm un botez unde să ne simțim bine și să fim cu toți prietenii și cu toată familia.”, a mai declarat fiica lui Florin Salam despre botez.

Betty s-a căsătorit civil cu alesul inimii sale, Cătălin Vişănescu, pe 22 iunie

Cei doi au devenit părinți pe 1 octombrie, iar fiul lor a primit numele Matthias Ștefan. Pe 28 august 2018, artista a împlinit 18 ani. Anul viitor, ea și Cătălin Vișănescu vor face nunta. Vă reamintim că fata celebrului artist a fost cerută de soţie pe 11 septembrie 2017 în aeroport, după ce s-a întors dintr-o vacanță în care a fost peste hotare.

Betty e fiica lui Florin Salam. Ea şi fratele său, Danny, s-au născut în urma mariajului manelistului cu prima lui soţie, cu Ştefania sau Fănica, aşa cum îi alinta prima soţie, care a fost răpusă de cancer pe 12 aprilie 2009. Mama lui Betty avea 27 de ani când a murit.