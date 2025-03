Bia de la Mireasa, sezonul 8, e de NERECUNOSCUT! Soția lui Robert a slăbit și a trecut pe la estetician

Bia de la Mireasa, sezonul 8, a trecut printr-o schimbare radicală. După un an și 3 luni de la căsătoria cu Robert, fosta concurentă a câștigat lupta împotriva kilogramelor și are o siluetă de invidiat.

Bia și Robert au fost unul dintre cele mai apreciate cupluri din cadrul sezonului 8 al emisiunii Mireasa. Cei doi s-au logodit la Milano și au devenit soț și soție la finalul anului 2023, în finala competiției.

După cum vă spuneam, cuplul format din Bia și Robert a fost unul dintre cele mai îndrăgite. Prin urmare, fosta concurentă Mireasa are o comunitate semnificativă de urmăritori cărora le împărtășește experiențele sale și activitățile de zi cu zi. Recent, aceasta a vorbit despre schimbarea radicală prin care a trecut, după ce s-a decis să adopte un stil de viață sănătos.

Bia a mărturisit că are un an de când este mult mai atentă la alimentație și face sport, iar aceste lucruri sunt vizibile. Fosta concurentă Mireasa este într-o formă de invidiat și a împărtășit cu fanii ei procesul prin care a trecut pentru a-i putea ajuta.

„De aproximativ un an lucrez la modul în care mănânc și mă antrenez. Am avut luni în care am slăbit, luni de menținere, poate o lună am mai fentat-o și am pus 1 kg. (vacanțe), dar de un an sunt doar în proces de evoluție spre o formă mai bună. Eu nu m-am grăbit să slăbesc, nu ăsta a fost scopul meu, ci să construiesc un stil de viață de care să nu mai vreau să fug”, a spus Bia pe contul ei de Instagram.