Bia Khalifa, aventură cu Tzancă Uraganu? „Nu te laşi până nu te bate Marymar”

S-a vehiculat că Bia Khalifa ar fi avut o aventură cu Tzancă Uraganu, însă situația stă diferit. Zvonul a pornit în urma unui videoclip postat pe platforma Tik Tok, acolo unde blondina a apărut în timp ce dansează lângă cântăreț, la un concert, de Revelion. A fost „atenționată” de unii dintre fanii artistului, spunându-i că ar putea avea probleme cu partenera de viață a lui, Marymar.

Pe platforma Tik Tok a fost încărcat un videoclip în care apare Bia Khalifa în timp ce dansează lângă Tzancă Uraganu. Unii dintre utilizatori s-au întrebat dacă între cei doi ar exista mai mult decât o simplă prietenie. Zvonurile au fost alimentate de apropierea care apare între cei doi, în noaptea de Revelion, în timpul unui concert. Acest lucru întâmplându-se în timp ce Marymar, partenera de viață a artistului, se afla acasă, cu fetița lor.

Pe de altă parte, Bia Khalifa a fost „atenționată” de unii dintre urmăritori că ar putea să aibă probleme cu Alina Marymar, partenera lui Tzancă Uraganu, dacă va continua să se afișeze în prezența artistului. Văzând mesajele pe care le primește, Bia a reacționat. De altfel, a mărturisit că nu are o altă legătură cu artistul.

Bia Khalifa mărturisise că a fost „scoasă din pepeni” de Zoltan Nagy, cel care s-a ocupat de primele site-uri și casete de filme pentru adulți, dar și de revistele deocheate din țară. Bărbatul precizase că numele ar fi fost împrumutat de la cel al unei actrițe de filme pentru adulți. Bia a ieșit la „atac” și a dezvăluit cum a luat, de fapt, naștere alăturarea de nume. Nu vine de la Mia Khalifa, cunoscuta actriță de filme pentru adulți, ci de la Burj Khalifa.

„Nu este adevărat! (n.r. referința lui Zoltan Nagy) Aveam 15 ani, când era la modă pe Facebook, eu nu făceam OnlyFans când am pus Khalifa pe Facebook! Era la modă să-ți pui numele în arabă. Și este o altă aplicație, ok? Și eu am dat zoom pe United States of… Și pe aplicația asta, Snapchat, îți arată atracțiile turistice ale fiecărei țări. Orașe foarte mari, metropole. Și văd: Burj Al Arab, Burj Khalifa! B, Bia, Bianca, am zis, hai, Bia Khalifa și s-a trezit unul, după atâția ani, să spună că eu am împrumutat numele să mă folosesc de asta”, a spus Bia Khalifa pentru CANCAN.RO.