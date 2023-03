Bia Khalifa a fost scoasă din pepeni de Zoltan Nagy, cel care s-a ocupat de primele site-uri și casete de filme pentru adulți, dar și de revistele XXX din România. A fost deranjată de afirmațiile lui, așa că i-a dar replica. În exclusivitate, în CANCAN.RO. Stați pe fază, nu pierdeți momentul!

Bia Khalifa a făcut dezvăluirea, pentru CANCAN.RO. De unde i se trage porecla? A stârnit-o Zoltan, care a spus că ”ea i-a împrumutat practic numele unei vedete de filme XXX din afară, Mia Khalifa, dar Bia face content XXX doar pe OnlyFans din câte știu. N-am auzit de fata asta, habar nu am cine este. Dacă acum e în vârf, în două trei luni o să fie în cap. Dar dacă lucrează pe OnlyFans, atunci nu e nicio vedetă”.

Bia Khalifa nu vine de la Mia Khalifa! O spune fosta lui Fulgy!

Doar că Bia spune că nu are nicio legătură cu Mia! Are cu Burj Al Arab? Nu, dar e pe aproape! ”Nu este adevărat! Aveam 15 ani, când era la moda pe Facebook, eu nu făceam OnlyFans când am pus Khalifa pe Facebook! Era la modă să-ți pui numele în arabă. Și este o altă aplicație, ok? Și eu am dat zoom pe United States of… Și pe aplicația asta, snapchat, îți arată atracțiile turistice ale fiecărei țări. Orașe foarte mari, metropole”, spune Bia.

”Și văd: Burj Al Arab, Burj Khalifa! B, Bia, Bianca, am zis, hai, Bia Khalifa și s-a trezit unul, după atâția ani, să spună că eu am împrumutat numele să mă folosesc de asta.

Este adevărat, iar Dumnezeu mi-e martor. Eu nu mint. Eu sunt cea mai asumată persoană și sunt pregătită pentru orice. Pentru că în momentul în care eu nu am deranjat pe nimeni, tu nu poți să spui niște chestii, pentru că nu ai de ce! Uite, omul ăsta vorbește urât despre mine… De ce?? De unde știe el că eu am împrumutat ce nu e împrumutat? Eu am plătit la OSIM”, a făcut dezvăluirea, pentru CANCAN.RO, Bia Khalifa.

