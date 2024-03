Bia Khalifa este ferm convinsă este un model bun de urmat pentru tinerele din România. „Moda eu o dau în România”

Bia Khalifa iese la atac! Face declarații dure la adresa divelor din lumea mondenă din România. Ce spune blondina despre vedetele de la noi din țară care ajung pe mesele medicilor esteticieni?

Recent, mai multe vedete din România au ales să recurgă la intervenții estetice pentru a-și micșora bustul, în loc să îl mărească. Acestea au decis să îndepărteze implanturile de silicon. După cele întâmplate, Bia Khalifa declară că are aceeași intenție și nu din considerente de modă. Se pare că blondina are această dorință de mai mult timp.

„Vreau să-mi scot silicoane pentru că așa vreau eu. Toate ieftinele au silicoane pentru că nu văd rostul să nu fac pasul ăsta. Mai nou își pun silicoane în rate, ceea ce e strigător la cer. Dacă îți permiți, îți pui, dacă nu, nu-și are rostul. Moda eu o dau în România, eu am fost mereu prima în tot și sunt un exemplu bun de urmat. Nu e o decizie luată așa în ultimul moment, m-am gândit foarte mult la asta, am vorbit și în online despre asta”, a declarat Bia Khalifa pentru Spynews.ro.

Citește și: BIA KHALIFA, DEZVĂLUIRI INCENDIARE, DUPĂ BĂTAIA DIN CLUB CU ANNE BAGU: CELEBRUL TRAPPER, MĂRUL DISCORDIEI! S-AU LUAT DE LA FOSTUL IUBIT: ”ESTE GELOASĂ!”

Dat fiind că Bia Khalifa a discutat în repetate rânduri despre operațiile estetice, cântăreața a experimentat recent o astfel de intervenție în Turcia. Aceasta a optat pentru o rinoplastie și, cu bucurie, se declară foarte mulțumită de succesul procedurii. În plus, a recurs și la un lifting facial.

„Am fost în Turcia 10 zile. M-am operat, operația nu a fost ușoară, nu mi-am făcut doar rinoplastie, ci și lifting la față, trebuie să am grijă, nu pot să intru live, trebuie să stau în casă, nu am dureri, dar vreau să se vindece cum trebuie. Respir foarte bine, acum sunt foarte ok”, a mai spus cântăreața.

În timp ce se recuperează după operație, ea a hotărât să facă o pauză de la mediul online. Bia Khalifa consideră că momentul este perfect pentru a sta departe de rețelele de socializare. Artista afirmă că își permite să se distanțeze pentru câteva zile de TikTok și OnlyFans, deoarece nu are nevoie de bani și se bucură de stabilitate financiară.

„Îmi permit să iau o pauză din online pentru că financiar vorbind nu am probleme. Eu nu am făcut în viața mea operații barter, nu m-am dus la orice doctor. Doctorul meu are niște prețuri foarte piperate, dar își merită fiecare cent în parte. Nu am cum să mă plâng de nicio operație pentru că el e atât de bun, sunt foarte fericită, n-am niciun regret. Nu o să fie ultima mea operație bineînțeles”, a mai declarat Bia Khalifa.