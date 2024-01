Bia Khalifa, „terorizată” de Alina Marymar din cauza lui Tzancă Uraganu! Ce s-a petrecut de Revelion: „Femeie turbată”

Bia Khalifa se află în mijlocul unui scandal monstru din cauza lui Tzancă Uraganu. Se pare că ranchiuna dintre blondină și Marymar, iubita manelistului, a pornit în urmă cu două săptămâni, în noapte de Revelion. Lucrurile au degenerat, cele două s-au insultat, însă fosta iubită a lui Dani Mocanu nu se lasă ”terorizată” și chiar o invită pe Marymar să aibă o discuție ca între fete.

Fără voia sa, Bia Khalifa a ajuns ”în gura” lui Marymar. Se pare că scandalul dintre blondină și Iubita lui Tzancă Uraganu a pornit în noaptea de Revelion. Fosta parteneră a lui Dani Mocanu a petrecut noaptea dintre ani în localul unde cânta și manelistul.

Pentru că Bia și Tzancă se cunosc de mai mulți ani, dinainte ca el să aibă o relație cu Marymar, în noapte de Revelion, blondina și-a permis să fie mai apropiată de manelist, să danseze cu el și să se filmeze alături de el. Deși iubita manelistului era și ea la petrecere, se pare că blondina s-a simțit atât de bine încât nici nu i-a observat prezența.

”Sora mea ascultă Tzancă Uraganu, iar acum cum mă știu cu el de când eram foarte mică, aveam 16 ani, am zis că hai să mergem la un restaurant unde cântă el de Revelion. Eu nici nu am văzut-o pe Marymar pentru că eu când intru undeva se vede, eu când intru undeva strălucesc, se luminează tot. Marymar a fost invizibilă, nici nu știam cine e. Am pus un clip pe Tik Tok după ce am dansat cu toții și femeia a zis că de ce am dansat cu Tzancă. În primul și primul rând de ce stai cu un artist, să nu uităm că i-a făcut un copil forțat, iar nevastă-sa e Lambada.”, a spus Bia Khalifa.

Cu această ocazie, Bia Khalifa a ținut să clarifice situația în care a intrat fără voia sa. Blonda susține că nu are nicio treabă cu Tzancă Uraganu și nu își dorește nimic de la manelist. Îl apreciază ca artist și atât.

”Ea m-a făcut prostitută, iar ea e videochatistă. Eu nu am fost prostituată în viața mea. A folosit niște cuvinte de îl face pe Tzancă de rușine. E o țarancă. Nici nu știu cu ce să o compar, e un dop cu gura mai mare decât sticla. Se agită degeaba că am treabă cu bărbatul ei, se agită degeaba. De ce e așa nesigură pe ea? Hai să ținem cont că el cântă, am voie să-l apreciez ca artist. Are femeie turbată și are nevoie de injecții pentru deturbare? Nu am nicio treabă cu el, eu am familia mea, sunt atâția bărbați pe lumea asta, n-am nevoie de complicații. O aștept la Timișoara să îmi bată covoarele. Îi fac un ceai de mușețel, o învăț să danseze, să se țină în formă. Vorbim ca fetele. Ce aveți, mă? Poate vine să-mi facă curat la domiciliu. Eu sunt gospodină, fată de casă, nu am nicio treabă cu scandalurile. Sunt domnișoară”, a mai spus Bia Khalifa pentru Spynews.