Bia Khalifa, primele declarații după ce a fost dată în judecată: „Sunt la zi cu toate plățile”

Bia Khalifa ar fi ajuns, din nou, în instanță, în calitate de pârât, alături de o firmă de telefonie mobilă, internet și televiziune. Fosta iubită a lui Fulgy ar trebui să scoată din buzunar peste 10.000 de lei. Prima reacție a blondinei, după ce s-a spus că nu și-ar fi plătit facturile!

Bia Khalifa pare să fie urmărită de ghinion, după despărțirea de Fulgy. Blondina a ajuns, din nou, în instanță, în calitate de pârât, alături de o firmă de telefonie mobilă, internet și televiziune. Vedeta ar avea o datorie de peste 10.000 de lei. Fosta iubită a lui Fulgy a fost dată în judecată de compania respectivă pentru că nu și-ar fi plătit facturile la timp în ultimul an. Bia Khalifa a negat toate toate zvonurile vehiculate în presă.

CITEȘTE ȘI: LOVITURĂ GREA PENTRU BIA KHALIFA! FOSTA IUBITĂ A LUI FULGY A AJUNS, DIN NOU, ÎN FAȚA INSTANȚEI. CARE ESTE MOTIVUL

„După ce am văzut că mi-ați trimis articolul, am văzut că e vorba despre această firmă. Eu folosesc o altă companie de telefonie de ani de zile, sunt la zi cu toate plățile. V-am trimis și dovadă cum am sunat la firma care m-ar fi dat în judecată și am introdus CNP-ul pentru a vedea dacă am vreun contract pe numele meu, nu există nicio persoană înregistrată cu CNP-ul meu, probabil este o eroare. Altceva nu am ce să zic”, a explicat influencerița, pentru Spynews.ro

Bia Khalifa susține că nu e vorba despre ea

Fosta parteneră a lui Fulgy de la Clejani susține că nu folosește serviciile companiei respective, precizând că poate este o confuzie de nume.

CITEȘTE ȘI: BIA KHALIFA, UN NOU ATAC LA ADRESA LUI FULGY ! CE ACUZAȚII ÎI ADUCE BLONDINA DE ACEASTĂ DATĂ: „EL TREBUIE SĂ O ÎNTÂLNEASCĂ PE KARMA”

„Eu nu am avut contract la această firmă din viața mea. De când sunt în România eu folosesc o altă firmă de telefonie, nu aceasta. Cu siguranță e o confunzie de nume, căci dacă era vorba despre mine mă găseam cu CNP-ul, l-am introdus chiar de două ori, nu am primit nicio citație acasă”, a mai adăugat ea, potrivit sursei citate.