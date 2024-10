Bianca Comănici rupe tăcerea despre Mario Fresh, după despărțirea de Alexia Eram: „Gata, am prins momentul!”

După ”cererea” în căsătorie a lui Mario Fresh care a fost acceptată de Bianca Comănici (VEZI AICI), bruneta a vrut să dea cărțile pe față. Fosta concurentă de la emisiunea „Puterea Dragostei” vrea să profite de singurătatea lui Mario Fresh și trece la acțiune! Află în rândurile de mai jos ce vrea să facă!

Totul a pornit de la filmulețul postat de Mario Fresh, în care un filtru de pe TikTok îi prezicea faptul că artistul va sfârși anul 2024 cu o logodnă. Bianca Comănici nu a stat pe gânduri și i-a comentat la postare: „Accept!”. Ei bine, acum, Bianca a recunoscut că are o atracție pentru proaspăt singurelul Mario și vrea să facă primul pas spre el.

Acest răspuns al brunetei a stârnit un val de reacții, iar oamenii i-au apreciat comentariul. Prin urmare, Bianca Comănici și-a dorit să își pună sentimentele pe tavă. Poate… cine știe? O fi reciproc!

„Mario Fresh e crush-ul meu de când eram mică. Nu am avut niciodată ocazia să vorbesc cu el, iar acum când am văzut că s-a despărțit, am zis gata, am prins momentul. Mi-ar plăcea să îl cunosc. Mi-aș dori să am ocazia să mă întâlnesc cu el și să îi spun lucrurile astea față în față. Chiar îmi place mult de el, e genul meu.”, a mai spus Bianca pentru sursa citată.