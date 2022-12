Bianca de la „Bravo ai stil” a fost cerută în căsătorie, după ce acuzat-o pe Alexandra Stan că i-a furat iubitul. Cum a reacţionat blondina

Bianca Alexandra, fosta concurentă de la „Bravo ai stil” trecea în urmă cu doar câteva săptămâni prin momentele grele. Acum se pare că lucrurile s-au mai liniştit în viaţa blondinei, ba chiar a făcut recent o altă dezvăluire neaşteptată: a fost cerută în căsătorie! În cadrul unui interviu recent, tânăra a dat detalii despre acest moment.

Bianca Alexandra a reuşit să surprindă pe toată lumea în momentul în care a povestit faptul că Alexandra Stan i-ar fi „furat” iubitul cu care avea o relaţie de doi ani. (VEZI TOATE DETALIILE AICI). Deşi nu i-a fost deloc uşor, blondina a decis să meargă înainte şi să pună punct definitiv relaţiei. Mai mult decât atât, tânăra a mai venit cu o dezvăluire bombă!

Bianca Alexandra a povestit că a fost cerută în căsătorie, în Miami de un bărbat pe care l-a cunoscut recent. Fosta asistentă l-a făcut să se îndrăgostească atât de tare încât bărbatul i-a propus să facă nunta chiar de Crăciun, potrivit spynews.ro.

Cum a reacţionat Bianca Alexandra în momentul în care a fost cerută în căsătorie

Deşi momentul a fost unul cât de poate de emoţionant, fosta asistentă TV nu i-a dat un răspuns favorabil şi asta pentru că, deocamdată nu se simte pregătită să facă acest pas. Blondina a recunoscut că are nevoie de timp, pentru că experienţele neplăcute prin care a trecut cu fostul partener au lăsat urme destul de adânci.

”Am avut câteva experiențe foarte interesante aici, cel puțin în ultimele zile, cineva m-a cerut de nevastă. Este foarte ciudat pentru mine, cum trec de la o extremă la alta. Este vorba despre o persoană care de abia m-a cunoscut, eu nu am niciun fel de gând, intenție, de a fi cu cineva. Am refuzat, frumos, urât, am refuzat. Dar este foarte interesant că cineva m-a cerut de nevastă la două săptămâni după ce am rămas singură, asta e interesant. Ba chiar propunerea a fost să mă mărit de Crăciun, așa e viața, când doi se ceartă al treilea câștigă, ceva de genul. Cred că fiecare femeie care trece printr-o dezamăgire ar putea să își ia o vacanță, să se simtă mai apreciată”, a declarat Bianca Alexandra pentru sursa citată.