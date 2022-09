Alexandra Stan încinge imaginația bărbaților pe internet! În ce ipostaze sexy a apărut de această dată blondina

Alexandra Stan (33 de ani) și-a obișnuit fanii cu aparițiile sale provocatoare. Blondina deține un corp de invidiat, iar din acest motiv se mândrește cu el ori de câte ori are ocazia. Deși primește comentarii răutăcioase, artista nu se lasă „atinsă” de părerile negative, ci face ceea ce simte întotdeauna. Recent a apărut aproape goală pe plajă spre bucuria celor care o urmăresc.

Alexandra Stan se bucură de aprecierea comunității sale uriașe din mediul online. Pozele blondinei sunt apreciate într-un număr extrem de mare, mai ales când acestea o expun în ipostaze sexy.

Artista este cunoscută pe lângă talentul său și pentru faptul că este o persoană lipăsită de inhibiții. Și cum ar putea să fie altfel până la urmă… la cât se „chinuie” să aibă un corp ca tras prin inel. Nu este ușor. Diete, sport, un stil de viață sănătos. Cântăreața merită tot respectul…

Blondina a vrut să profite din plin de ultimele zile cu soare, astfel a decis să renunțe la sutien să nu se bronzeze cu urme. Alexandra Stan a vrut să le facă ziua mai frumoasă și celor care au fost mai puțin norocoși și nu au putut să o vadă live în toată splendoarea, astfel a urcat pe pagina sa de Instagram câteva imagini…

Alexandra Stan, la un pas să semneze un contract cu o platformă pentru adulți

Alexandra Stan a vorbit, în urmă cu ceva timp, în cadrul unui podcast despre modul în care s-a decis să facă bani în pandemie. Cum evenimentele și concertele au fost restricționate, mai mulți artiști au fost nevoiți să se îndrepte spre alte domenii.

„Și, ce crezi, am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat un „deal” (trad. înțelegere) cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie «In bed with Alexandra Stan»… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a spus Alexandra Stan în cadrul podcastului „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira.