Alexandra Stan, oripilată de un afacerist căsătorit care îi făcea avansuri: „ Mi-e scârbă, sincer”

Alexandra Stan (33 de ani) a răbufnit! Un afacerist a vrut să o cucerească pe vedetă, dar este „puțin căsătorit”. Bărbatul de 38 de ani a enervat-o la culme pe blondină, iar ea a făcut povestea publică.

Alexandra Stan este râvnită de mulți bărbați, după cum pozele sale sexy stârnesc imaginația urmăritorilor săi. Unul dintre admiratorii „secreți” ai cântăreței și-a luat inima-n dinți și i-a scris. Problema a fost că domnul Alex este căsătorit, iar tupeul pe care l-a avut în exprimare a scos-o din sărite pe artistă.

„Bună. Hai să începem cu dreptul. Eu sunt Alex, 38 de ani, București, puțin căsătorit. Conduc ceva companii în domeniul transportului. Locuiesc în zona de nord, firma o am la periferie, unde am și garajul mașinilor. Pe scurt, că nu îmi place vrăjeala. Uite care e treaba, ești superbă și aș vrea să ne cunoaștem. Dacă tu consideri că merită să continuăm discuția, ar fi o plăcere. Îți poți face și un cont fals și o continuăm acolo. O zi bună”, i-a scris afaceristul Alexandrei Stan. (CITEȘTE ȘI: Alexandra Stan, ipostază incendiară pe Instagram! A lăsat să se vadă mai mult decât ar fi trebuit: „Ți-a scăpat ceva pe afară, regină”)

Alexandra Stan, enervată la culme de afacerist. Ce răspuns i-a dat blondina

Supărată din cale afară pe Alex, cântăreața le-a dezvăluit fanilor săi totul. Spre „norocul” bărbatul, vedeta a ales să nu divulge identitatea bărbatului. Partea amuzantă este că dacă ar fi pus o poză cu profilul lui, soția l-ar fi recunoscut imediat.

„Nu știu dacă e pe bune sau nu, dar dacă e, să-ți fie rușine! Mi-e scârbă, sincer. N-am mai primit niciodată o chestie de genul ăsta. Eu înțeleg, sunt sexy, mi se văd sfârcurile, una, alta, îți place de mine, mă apreciezi. Băi, dar să și spui că ești un pic căsătorit, pe bune, frate? Să zică mersi că nu am pus contul lui acolo să vadă nevastă-sa, că poate mă urmărește, săraca femeie. Cred că așa ar trebui să fac.

Eu mă gândesc că taică-miu are telefon și mai stă pe Facebook și să-i scrie chestii de genul ăsta, poate mă și știu cu ea.(…) Nu înțeleg aia cu transportul. Adică, gen, omul are bani și e ok că e puțin căsătorit. Nu vreți să știți cât de tare m-am enervat”, a spus cântăreața pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: Alexandra Stan a arătat TOT pe plaja din Mamaia! Artista și-a cărat singură șezlongul, iar cei prezenți i-au văzut…)