Brigada ”Calificatele” „lovește” cu un serial incendiar, pe care CANCAN.RO vi-l prezintă în trei episoade! Primul s-a „derulat” când fetele și-au dat întâlnire la o cafenea, pe Beller, unde au pus, se pare, țara la cale. Bianca Drăgușanu este piesa de rezistență a acestei prime povestiri! Sfaturi prețioase, de viață, avea să-i dea prietenei sale, Alice Constantinică, nimeni alta decât fosta soție a lui Codrin Ștefănescu, alias „Fester”. CANCAN.RO are imaginile, în exclusivitate.

Bianca Drăgușanu și-a luat prietena și a „descins” într-o cafenea pe care multe vedete ale showbiz-ului o calcă. Este vorba de B4. Cele două au avut ceva de discutat, în particular, pentru că, după scurt timp, o a treia divă poposea la masa lor. Alice Constantinică, supranumită și ”Crețofolina”, își făcea apariția, val-vârtej, și se instala, confortabil, în scaun. Începea distracția în trei.

(CITEȘTE ȘI: ȘI-A UITAT IPHONE-UL NOU-NOUȚ ÎN BAIE, LA BRASSERIE. CE RECOMPENSĂ A OFERIT BIANCA DRĂGUȘANU PENTRU A-L RECUPERA)

Bianca Drăgușanu i-a făcut ”instructajul” de oraș lui Alice Constantinică

Și cine să aibă cuvântul de început dacă nu Bianca Drăgușanu? Cele trei ”calificate” au părut să pună la cale planuri ”mărețe”, doar că, după un timp, iubita lui Gabi Bădălău avea să se concentreze asupra ”fostei” lui Codrin Ștefănescu. Adevărate sfaturi, chiar „ponturi”, demne de urmat, a avut, cel mai probabil, de oferit fosta prezentatoare TV, acum o afaceristă în toată regula. Iar Alice a ascultat învățămintele cu mare atenție.

Cele trei dive aveau să părăsească incinta, după mai bine de o oră. În pragul cafenelei, Bianca și Alice au întârziat, însă, despărțirea. Parcă a mai fost ceva de spus.

Altfel, interesante au fost și vestimentațiile lor. Bianca a preferat albul din cap până-n picioare: ochelari, palton cu guler din blăniță naturală, geantă și pantofi sport, în timp ce Alice a ales negrul: haină de blană, pantaloni mulați și cizme cât mai înalte.

Cine este Alice Constantinică

Alice Constantinică are 28 de ani și avea să devină cunoscută grație mariajului pe care l-a avut cu Codrin Ștefănescu, fostul boss al PSD, în urma căruia a adus pe lume un băiețel, în vârstă de cinci ani. Relația dintre cei doi nu a fost lipsită de scandaluri, astfel că, după unul dintre ele, picătura care a umplut paharul, cei doi au divorțat. Codrin Ștefănescu era cel care anunța despărțirea, pe rețeaua de socializare. ”Ne-am despărțit! Cred că amândoi am luat decizia corectă! Mulțumesc prietenilor care ne-au fost alături. Acesta a fost anunțul pe care am dorit să-l fac!”, a scris Codrin Ștefănescu pe Facebook.

(NU RATA: ALICE CONSTANTINICĂ ȘTIE CE SĂ FACĂ PENTRU A-ȘI PROTEJA IUBITUL! MOMENTE SENZUALE ÎNTRE ȘATENĂ ȘI CĂTĂLIN PLAPCIANU)

Alice Constantinică a trecut peste dezamăgirea pricinuită de divorț și și-a găsit fericirea în brațele lui Cătălin Plapcianu, un fost „crai de Dorobanți”. Nimeni altul decât cel care în urmă cu 12 ani a avut un accident auto în care a fost distrus un Lamborghini Murcielago.

CANCAN.RO va prezenta, sâmbătă seara, un nou episod din serialul ”Calificatele”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.