”Fac bani singură! Nu depind și nu am depins niciodată material de altă persoană!” Sunt vorbele Biancăi Drăgușanu, diva care ”modelează” în atelierul ei rochii elegante, de mireasă, haine de blană, costume de fitness. În plus, spune că are și multe contracte de imagine. Așa că este o femeie împlinită financiar. Dar Bianca nu se oprește aici. De curând, a inovat. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Bianca Drăgușanu își parca eleganta mașină în apropierea atelierului ei, ”călcat” des de lumea bună a Capitalei. Dar nu avea să se ”furișeze” imediat în incintă, unde-și petrece, de regulă, mare parte a timpului. A deschis portbagajul și a început să ”descarce”. Bagaje multe. Genți scumpe și nu numai, branduri. Doar branduri. Pe care le-a tras după ea până în atelier. Acolo unde…

Acesta este planul de afaceri al Biancăi Drăgușanu! ”Asta fac, o consignație-boutique”, a dezvăluit fosta prezentatoare de la Kanal D, pentru CANCAN.RO. Unde va expune doar produse de firmă, fie ele second-hand, fie chiar nou-nouțe. Iar din imaginIle pe care site-ul nostru vi le prezintă se poate vedea cu ochiul liber că Bianca s-a pus serios pe treabă.

Bianca Drăgușanu, afaceri cu rochii de mireasă, blănuri, costume de fitness și… contracte de imagine

Bianca Drăgușanu spunea, nu cu mult timp în urmă, că-și poate permite orice. Asta pentru că afacerile îi merg bine, și nu are deloc puține. Muncește, după cum spune ea, de la 18 ani, iar acum nu depinde chiar de nimeni.

„Eu am carte de muncă de la 18 ani, eu fac bani singură. Eu sunt genul de femeie care nu a depins niciodată material de altă persoană. La nivelul la care câștig eu acum, e normal să am în jur doar oameni de succes.

Eu am foarte multe contracte de imagine, am afacerea mea de mai bine de 12 ani cu rochii de mirese, am o afacere cu blănuri și costume de fitness de 6 ani, de 4 ani am contract cu extensii de păr, de un an am contract cu aur și diamante, de doi ani cu o casă de pariuri etc. Eu nu câștig bani neapărat pentru că sunt frumoasă, eu câștig bani pentru că sunt deșteaptă. De femei frumoase e plină țara, diferența o face creierul”, a povestit Bianca Drăgușanu, la Pro TV.

„Eu sunt un exemplu de femeie puternică pentru mine și pentru copilul meu. Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă. Îmi permit absolut orice, să merg absolut oriunde. Da, am semnat un contract cu un videochat. Le-am dat o poză să o folosească. Nu am făcut nimic, mi-am vândut imaginea. Nu încurajez pe nimeni să facă nimic, decât ceea ce simte și ceea ce îi place”, a adăugat fosta prezentatoare TV.

