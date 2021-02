Bianca Drăgușanu a ieșit marcată de la Parchet după ce l-a denunțat Alex Bodi: „Mi-e frică pentru viața mea. Mi-e frică de el”

Bianca s-a prezentat, în cursul zilei de luni, la Parchet, pentru a aduce dovezi în dosarul de violență, împotriva fostului ei soț, Alex Bodi.

După aproape trei ore de audieri, vedeta a ieșit din sală destul de răvășit. Avocatul Biancăi a precizat că diva a fost audiată în calitate de parte vătămată și că nu poate da prea multe declarații despre ce s-a vorbit pentru că dosarul este încă deschis.

Săracă în cuvinte, Bianca a dat de înțeles că se teme foarte tare de Alex Bodi, bănuit într-o altă anchetă de proxenetism și trafic de carne vie, spune jurnaliștii de la spynews.

Imediat după anunțul Biancăi Drăgușanu, prin care anunța că va merge la Parchet, Alex Bodi a postat pe contul lui de Instagram un mesaj, adresat cu subînțeles fostei sale partenere.

”Dacă «frustrarea» era o boală… existau mai multe cazuri decât de COVID și unii stăteați numai în perfuzii!!!”, a scris Alex Bodi pe contul său de Instagram.

Scheleții din dulapul vedetei abia acum au ieșit la iveală

În urmă cu puțin timp, Bianca Drăgușanu a povestit la Xtra Night Show despre bătăile și toate chinurile prin care a trecut din cauza fostului partener, Alex Bodi.

”M-a bătut și m-a chinuit 4 ore. (…) Din două palme mă punea jos, iar eu din adrenalina de moment mă ridicam și iar mă punea jos. (…) A distrus mobila din casă. Am evitat doi ani jumătate să apar în circumstanțe de genul acesta.

Am zis OK, bănuiesc că există o strategie și ca să evit strategia am zis să le dau eu. Să nu mai fiu șantajată. Înainte să apară această poză, am discutat cu o prietenă bună de-a mea și de-a lui și înainte cu trei zile să apară această poză, ea mi-a dat această poză cu mine”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

Citește și: Bianca Drăgușanu, împăcare neașteptată cu Gabi Bădălau? Detaliile care au dat-o de gol