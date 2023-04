Bianca Drăgușanu a spus rețeta succesului: foi de dafin în pantofi! Ce obicei bizar are vedeta cu scorțișoara, la fiecare început de lună

Bianca Drăgușanu i-a lăsat pe toți mască, după ce s-a aflat ce obicei bizar are. Celebra prezentatoare TV nu crede în superstiții, însă ține cont de anumite lucruri care o ghidează energetic. Ce ține mereu în portofel, dar și-n pantofi?

Bianca Drăgușanu are o latură mai puțin știută. Vedeta de televiziune nu crede în superstiții, însă are un obicei bizar de care puțini oameni au auzit până acum. Prezentatoarea de la Kanal D se ghidează din punct de vedere energetic după…o foaie de dafin! Diva a spus, clar și răspicat, că o poartă atât în portofel, cât și-n pantofi. Este de părere că acest lucru face să îi meargă bine în viață, așa că foaia de dafin e nelipsită ori de câte ori iese în oraș.

Și asta nu e tot! Pe data de 1, în fiecare lună, pune scorțișoară la intrarea în casă, să-i meargă bine. Mulți au rămas mirați atunci când au auzit de obiceiurile ciudate pe care le are Bianca Drăgușanu.

”Superstiții nu prea am, în schimb am chestii după care mă ghidez energetic pentru a-mi merge mai bine. Nu știu dacă să le zic superstiții. Am eu astea ale mele cum are și Mantea cu tămâia, eu le am pe ale mele cu foaia de dafin.

Am în portofel și în fiecare pantof. Mai am cu scorțișoara și mai am asta cu data de 1, de fiecare dată fac așa un fel de mantră în care pe data de 1 pun niște scorțișoară la intrarea în casă și îmi doresc eu mie numai bine, abundență și magnet de abundență”, a dezvăluit celebra vedetă, pentru .

Obsesia de care nu poate scăpa Bianca Drăgușanu

Fosta soție a lui Victor Slav are o obsesie nevinovată: pantofii! Cunoscuta vedetă are un dressing uriaș cu sute de perechi. De parcă nu ar fi fost de ajuns, blondina cumpără câte o pereche în fiecare săptămână. Doar așa se simte împlinită. Pentru că poartă 41,5 la picior, Bianca dă sume mari pe pantofi. Plătește chiar și 1.500 de euro și, oricum, de cele mai multe ori nici nu se uită la bani când vine vorba despre cumpărături.