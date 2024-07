Bianca Drăguşanu, criză de nervi! Ce i s-a întâmplat chiar în timp ce Gabi Bădălău se întâlnea cu Ramona Gabor

Bianca Drăgușanu, foc și pară! Cunoscuta vedetă a trecut prin clipe grele, la întoarcerea în țară dintr-o vacanță de vis. Fosta prezentatoare de la Kanal D este adesea plecată în vacanțe de lux, unde-și face viața la orice oră din zi și din noapte. Doar că, de data asta fosta soție a lui Victor Slav s-a enervat la maxim după câteva zile petrecute la Cannes. Ce a pățit la întoarcerea în România? În timp ce fostul ei, Gabi Bădălău, se revedea cu Ramona Gabor, influencerița răbufnea în văzul lumii!

Bianca Drăgușanu se distrează pe cinste de când este o femeie singură. „Burlăcița” își petrece majoritatea timpului în vacanță, în afara țării, unde profită din plin din viață, așa cum le arată tuturor pe internet. Nu se ferește de nimeni, ba din contră. Stârnește invidie ori de câte ori apare, căci este o prezență mult dorită în showbiz-ul de la noi și nu numai.

Vedeta a petrecut câteva zile la Cannes și a ales o companie de zbor cunoscută. Nu și-a dorit să meargă la clasa economică, așa că a zburat la business. Toate bune și frumoase la dus, însă la întors totul s-a schimbat. Fosta prezentatoare de la Kanal D a fost nevoită să piardă aproximativ 50 de ore, la întoarcerea din Cannes în România. Un simplu zbor de câteva ore s-a transformat într-un adevărat calvar pentru vedetă.

În tot acest timp, fostul ei iubit avea parte de o întâlnire neașteptată cu Ramona Gabor. Gabi Bădălău și sora „fostei” lui Irinel Columbeanu s-au revăzut după 15 ani, la un restaurant luxos din Capitală. CANCAN.RO v-a prezentat toate detaliile, dar și imaginile picante – VEZI AICI.

„M-am pregătit să zbor acasă, luni. Corespunzător biletului, m-am prezentat, am avut escală la Zurich, am stat vreo 2 ore escala, după care am primit mesaj pe plăcuțele alea acolo că avem întârziere o oră jumătate. De la o oră jumătate s-a mai prelungit o oră. Deci două ore și jumătate. De la două ore și jumătate, Lufthansa, unde la ei crește iarba corect, a mai prelungit încă o oră. Trei ore și jumătate. După trei ore și jumătate, mare anunț: s-a anulzat zborul.

Ce faci, Bianco? Ce faci? Nu m-am mai întâlnit cu genul ăsta de situații niciodată. Ne-am dus la un ghișeu, am întrebat ce e de făcut. Stați, așteptați, veți primi un nou bilet…nu știm când, luați-vă un hotel, luați-vă bonurile că se decontează, bla bla…bun, bun, dar bagajele?

Așteptam biletele, ne luăm hotel, dar dacă am bilet peste două ore eu ce fac? Mă duc la hotel și mă întorc? Nu vă zic, că și netul vă rupe în Elveția, eu chestia asta n-am știut-o…am un noroc maxim! Mi-a venit ideea, m-am dus, mi-am căutat bagajul, mi-am găsit bagajul printer alte bagaje aruncate (…)”, a povestit Bianca Drăgușanu în mediul online.