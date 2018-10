Bianca Drăgușanu, declarații acide despre Anda Adam: ”A stat cu ea șapte ani și n-a luat-o de nevastă. Pe mine m-a luat după 6 luni”

Pusă în fața unei situații ipotetice în care Victor Slav și Anda Adam ar forma din nou un cuplu, Bianca Drăgușanu a făcut niște declarații acide despre cântăreață.

Invitată la "Xtra Night Show", Bianca Drăgușanu a fost pusă în fața unei situații ipotetice în ceea ce privește o posibilă relație, căsătorie, între Victor Slav și Anda Adam. Ei bine, blondina a fost foarte vehementă în declarații și a făcut-o praf pe cântăreață. Colac peste pupăză, Bianca Drăgușanu a ținut morțiș să precizeze faptul că ea nu a considerat-o niciodată rivală pe Anda Adam.

„Poate ea a avut anumite antipatii față de mine, pentru că Victor a stat alături de ea șapte ani și n-a luat-o de nevastă. Ea și-a dorit foarte tare chestia asta. Apoi, el m-a cunoscut pe mine și m-a luat de nevastă după șase luni. Acum, îți dai seama că în inima ei s-a simțit cumva…”, a spus Bianca Drăgușanu, la „Xtra Night Show”.

Bianca Drăgușanu a ținut să mărturisească că, din punctul ei de vedere, Victor Slav a făcut o mare greșeală atunci când s-a cuplat ci ea.

„Eu am mare încredere în el. Este tatăl copilului meu, este un om foarte echilibrat și foarte matur, el nu are cum să facă alegeri greșite. Poate eu am fost cea mai greșită alegere a lui. Victor este foarte echilibrat, foarte calm, este fix opusul meu. Așa ar trebui să fie el, viitorul el din viața mea… Eu nu caut. Ce-i al meu e pus deoparte. Eu sunt bine în primul rând cu mine. Eu sunt echilibrată, am bănuții mei, am copilul meu, am casa mea, mașina mea. Am. Dacă o să apară acel cineva care să îmi ofere protecție și să mă potolească, foarte bine. Dacă nu, e bine și așa", a mai spus Bianca Drăgușanu.

Motivul pentru care Bianca Drăgușanu s-a despărțit de Victor Slav

Bianca Drăgușanu a șocat pe toată lumea atunci când a anunțat despărțirea de Victor Slav, mai ales că relația lor părea perfectă și niciunul dintre ei nu dădea de bănuit că ceva “scârție”. Mulți au condamnat-o pe blondină pentru această decizie, însă Cătălin Botezatu cunoaște adevăratul motiv care a dus la ruptura dintre cei doi.

„Este ca o felina pe care nu poti sa o inchizi intr-o cusca. Ea trebuie sa traiasca in habitatul sau, sa fie admirata, dorita, curtata… Daca nu se simte asa, nu mai e Bianca. Eu cred ca l-a ales pe Tate la un moment dat pentru ca a gasit acel ceva pe care nu l-a gasit la alti barbati. Fiecare partener are altceva de oferit…Sa va spun ceva! Dragusanu nu este materialista, cum spun toti. Va zic clar, daca era materialista, puncta la nivel de miliardari si stiu eu ce vorbesc„, declara Cătălin Botezatu în urmă cu ceva timp.