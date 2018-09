Bianca Drăgușanu a fost atacată în trafic de un șofer care și-a ieșit din minți! Blondina l-a sunat repede pe Tristan Tate: „L-a prins și l-a scuturat puțin”

În urmă cu câteva săptămâni, Bianca a fost implicată într-un scandal monstru în trafic. Incidentul a avut loc chiar în centrul Capitalei. Vedeta ar fi executat o manevră care l-ar fi enervat la culme pe un șofer, care și-a ieșit efectiv din minți.

Scenele șocante au avut loc în urmă cu câteva săptămâni, pe o stradă din centrul Capitalei. Bărbatul a ieșit din mașină pentru a-i cere explicații Biancăi Drăgușanu. Șoferul respectiv a făcut o adevărată criză de nervi. El a început să lovească bolidul vedetei, în timp ce ea s-a încuiat înăutru de frică. Bianca Drăgușanu a fost șocată de reacția bărbatului și i-a chemat pe frații Tate pentru a o ajuta. Tristan și Andrew au ajuns în câteva minute la fața locului. Foști luptători MMA, cei doi frați au rezolvat repede problema, întrucât respectivul individ s-a speriat de ei. Andrew Tate a povestit totul despre acest lucru, dar fără să menționeze numele Biancăi Drăgușanu. Cu toate acestea, despre ea a ar fi vorba, potrivit wowbiz.ro. (Citește și EXCLUSIV! Ea i-a luat locul Biancăi Drăguşanu! Primele imagini)

„Când eu și Tristan am ajuns acolo, tipul încă striga și lovea cu pumnii în mașină. S-a întors și ne-a văzut pe noi coborând din mașină și venind către el. S-a speriat și a încercat să fugă. Tristan l-a prins și l-a întrebat: „Ce dracului faci?” și chestii de genul ăsta. L-a și scuturat puțin. În acel moment mi-am dat seama că Tristan își pierduse controlul, iar adversarul nu era de calibrul lui. Tristan are cam 120 de kilograme. Tristan îl luase de gât și îl ridicase de la pământ. Am întrebat-o pe fată ce s-a întâmplat și mi-a spus că a fost un accident și că omul a luat-o razna. Atunci, i-am spus lui Tristan să se calmeze și să-l lase să plece. Mi-a părut rău pentru el. El avea dreptate. Îmi dau seama de ce era supărată. Adică, o tipă bună care nu s-ar uita niciodată la el, într-o mașină pe care el nu o să și-o permită niciodată îi taie calea. Ea e vinovată. Normal că a luat-o razna.”, a explicat Andrew Tate, fără să menționeze numele Biancăi Drăgușanu.