Bianca Drăgușanu, detalii despre căsătoria cu Gabi Bădălău: „O să fie pentru totdeauna”

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au o relaţie frumoasă, însă momentele dificile au fost neplipsite dintre cei doi. În urmă cu o lună, cei doi au decis să pună punct poveştii de dragoste, însă recent s-au împăcat. Mai mult, blondina a făcut dezvăluiri despre căsătoria cu afaceristul în cadrul unei emisiuni TV.

Bianca Drăguşanu şi Gabi Bădălău au trecut prin multe certuri şi despărţiri, dar au demonstrat întotdeauna că dragostea poate învinge orice obstacol.

Fosta asistentă TV a fost invitată la Xtra Night Show, acolo unde printre alte subiecte a vorbit despre relaţia cu celebrul afacerist.

„A fost lângă mine un an de zile și este în continuare. De ce să te legi la cap fără să te doară. De ce aș mai face lucrul ăsta (nr. să se căsătorească) dacă eu sunt super bine așa, nu-mi lipsește nimic, am copil, am familie. Pentru petrecere, ok, fac, pentru rochie”, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Întrebată cum ar putea Gabi Bădălău să o convingă să se căsătorească cu el, blondina a mărturisit: „Dacă o veni momentul, diamantul, inelul îți dai seama că o să zic „da”. Dacă o să fiu convinsă că o să fie pentru totdeauna”.

Gabi Bădălău este încă însurat cu Claudia Pătrășcanu

În urmă cu ceva timp, Bianca Drăgușanu a recunoscut public că este îndrăgostită de Gabi Bădălău. Mai mult, aceasta a menționat că și-ar dori o familie împreună cu acesta, însă doar după ce milionarul va divorța de Claudia Pătrășcanu.

Pe 17 februarie, a avut loc un nou termen în procesul de divorț dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, unde omul de afaceri a absentat și a trimis doar avocații lui. Magistrații au anulat termenul pentru custodia celor doi copii ai cuplului, deoarece nu a fost efectuată evaluarea psihologică a minorilor.

Sursă foto: Instagram