Bianca Drăgușanu, filmată când conducea pe contrasens în Capitală. Brigada Rutieră a intrat pe fir + Prima reacție a vedetei

Bianca Drăgușanu a fost protagonista unui episod controversat în trafic! Blondina a fost filmată de către un alt șofer în timp ce conducea pe contrasens, iar între ei doi a avut loc un dialog tensionat. Imaginile au ajuns și la Brigada Rutieră care a intrat imediat pe fir. La scurt timp, vedeta a oferit și prima reacție despre ceea ce s-a întâmplat.

Recent, în mediul online, a apărut un filmuleț cu Bianca Drăgușanu în care aceasta conduce pe contrasens. Șoferul care a surprins imaginile i-a atras atenția și i-a adresat și o jignire. Între cei doi a avut loc un schimb de replici acid.

Imaginile cu Bianca Drăgușanu în trafic au ajuns și la Brigada Rutieră a Capitalei. Oamenii legii au anunțat că fac verificări în acest caz pentru a stabili ce s-a întâmplat, urmând să decidă eventuale sancționări.

La scurt timp după apariția imaginilor în mediul online, Bianca Drăgușanu a reacționat. Blondina a susținut că bărbatul care a filmat-o a vrut să o insulte. De asemenea, vedeta a precizat că nu a încălcat nicio regulă de circulație.

Nu am încălcat nicio regulă de circulație eu, nu eram pe contrasens. Dacă te uiți atent pe filmări, eu nu eram pe contrasens, nu eram nici pe linia de tramvai. Era foarte aglomerat, el s-a apropiat foarte tare de mine și a dat și geamul jos și m-a luat peste picior. Sunt un șofer, mă bucur dacă se aude, eu nu am înjurat, nu am spus nimic”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro .

Bianca Drăgușanu a mai susținut că bărbatul care i-a atras atenția a vrut să o provoace. De asemenea, blondina a mărturisit că se întâlnise cu o mașină de poliție cu puțin timp înainte. Astfel, dacă ar fi încălcat regulile de circulație, oamenii legii ar fi sancționat-o.

„Nu am încălcat nicio regulă de circulație, nu am răspuns în mod agresiv, deși am fost abordată în mod agresiv. Repet, nu am încălcat nicio regulă de circulație. În drumul meu, înainte să mă întâlnesc cu omul acesta, a trecut o mașina de poliție pe lângă mine cu girofarele, dacă era așa, mă și oprea, nu?! Într-adevăr, în traficul din București am parte de foarte multe evenimente neplăcute, dar îmi pare rău că ăla care strigă hoțul e tocmai hoțul. Nu am mers pe linia de tramvai, nu am încălcat reguli, mai mult decât atât, omul a încercat să mă provoace”, a mai spus vedeta.