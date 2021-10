Bianca Drăgușanu, nemulțumită de Victor Slav în calitate de tată? „Ar putea s-o ia mai des pe Sofia”

Bianca Drăgușanu a vorbit recent despre fostul ei soț Victor Slav. Blondina a dat de înțeles că nu este mulțumită de fostul prezentator în calitate de tată al Sofiei.

Totuși, Bianca Drăgușanu a mărturisit că ea și Victor Slav au o relație foarte bună de dragul Sofiei. De asemenea, fostul prezentator nu este nevoit să plătească pensie alimentară și o poate vedea pe micuță ori de câte ori vrea.

”Nu există un program și nicio pensie alimentară. El o ia cand vrea, mai rar, cu toate ca ar putea s-o ia mai des si nu există tată perfect. Mamă perfectă există pentru că mama îi dă viată, se implica în creșterea copilului și mama este lângă copil cand îi e rau, când nu doarme.

Tătăl nu e perfect, se putea mai bine de atât.(…) Copilul nu prea îl cere, nu-l pomenește. La cinci ani se da cum bate vântul, va înțelege ea când va fi mai mare”, a declarat Bianca Drăgușanu, în emisunea prezentată de Mihai Ghiță, conform Spy News.

Bianca Drăgușanu, declarații despre sarcina cu Sofia

După ce a adus-o pe lume pe Sofia, aceasta arăta de parcă nici nu a fost însărcinată, motiv pentru care au apărut numeroase zvonuri. Vedeta a declarat că în timpul sarcinii a avut cea mai grea perioadă din viața ei, fiind o femeie hiperactivă. Timp de două luni după ce a născut vedeta nu a dormit deloc, dar fostul soț i-a fost alături.

„În momentul în care Sofia a venit pe lume a fost o nebunie națională. Toată lumea spunea ca eu am avut o sarcină fake și că am avut o mamă surogat, pentru că eu a treia zi am ieșit din spital într-un corset măsura xs și burta dispăruse instant. Aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină, să mă refac foarte rapid ți să nu am timp de depresie.

Am avut tot felul de probleme. În ultimele 2 luni nu mai poți să dormi, nu-ți găsești nicio pozitție, mâinile umflate, picioarele la fel, te doare spatele, nu poți să te îmbraci.

Nu am fost singură, am avut familia lângă mine, fostul meu soț era lângă mine. I-am aliniat pe toți ți le-am spus ce au nevoie să facă”, a explicat Bianca Drăgușanu în emisiune.

Sursă foto: arhivă Cancan