Bianca Drăgușanu, pregătită să pună în practică o nouă idee de afacere: ”Banii vin la mine!”

Bianca Drăgușanu a vorbit liber despre planurile de viitor pe care le are, dar și despre afacerile pe care le conduce. Fosta soție a lui Victor Slav nu se teme să profite de oportunitățile care îi apar în cale de fiecare dată când are ocazia.

O femeie precum Bianca Drăgușanu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, deoarece s-a aflat atât de multă vreme în atenția tuturor, încât există foarte puține lucruri care nu se cunosc despre aceasta. Totuși, diva reușește de fiecare dată să îi uimească pe cei din jurul său cu declarațiile uimitoare pe care le face.

VEZI ȘI: ȘOC ȘI GROAZĂ: BIANCA DRĂGUȘANU, SURPRINSĂ ÎNTR-UN COMPLEU DE ”DOAR” 700 DE LEI! LA CE SUMĂ SE RIDICĂ ACCESORIILE PE CARE DIVA LE-A PURTAT

Bianca Drăgușanu, pregătită să pună bazele unei noi idei de afaceri

După ce a atras atenția tuturor în momentul în care a anunțat că și-a achiziționat un apartament în Dubai din cauza „nervilor”, Bianca Drăgușanu a oferit și o explicație pentru asta. Se pare că fosta soție a lui Victor Slav își dorește să pună bazele unei afaceri în domeniul imobiliar, tocmai de aceea va închiria apartamentul pe care îl deține tuturor celor care își doresc să aibă parte de o vacanță frumoasă alături de partener.

„Am fost în Dubai, am vizitat apartamentul, o să fie gata în decembrie. Atunci o să primesc cheile. De Revelion o să fiu acolo. O să fie și casă de vacanță, dar mai mult o să-l închiriez. Facem bani. Banii vin la mine, nu pleacă”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Ego.ro.

CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU, DEZVĂLUIRE NEAȘTEPTATĂ DESPRE ULTIMA OPERAȚIE ESTETICĂ: „O SĂ FIU CA ANGELINA JOLIE”

Deoarece iubește Dubaiul atât de mult, Bianca s-a hotărât să își extindă și afacerea cu haine peste hotare, deschizându-și un showroom în orașul pe care îl vizitează de câte ori are ocazia. Aceasta susține că este foarte încântată de ceea ce urmează să facă și speră să se poată dezvolta la fel de bine și în Dubai. Desigur, vedeta s-a gândit deja la toate și a început pregătirile pentru ce va avea să urmeze.

„În curând o să-mi mut și afacerea cu haine în Dubai. Am pornit niște demersuri, am niște cunoștințe și am început să mă interesez. Îmi doresc asta foarte mult și voi reuși.Chiar dacă viața mea pare așa ca din filme și că o ard numai pe lux și opulență, eu am zile când mănânc în mașină”, a mai adăugat diva, potrivit sursei menționate anterior.