Bianca Drăgușanu s-a sărutat cu Mihai Bendeac! Imaginile care arată sărutul pasional dintre cei doi

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai nonconformiste vedete de la noi și nu spune pas când vine vorba de provocări. Unul dintre momentele care au făcut deliciul publicului a fost când blondina s-a sărutat cu Mihai Bendeac, imaginile care arată sărutul pasional dintre cei doi au devenit virale.

În urmă cu ceva timp, pe vremea când Bianca era asistentă tv, a jucat într-o scenetă de-a lui Mihai Bendeac, care parodia un tânăr devenit celebru în urma unui interviu de tipul “vox populi“. Blondina, care pe vremea aceea era roșcată, era femeia fatală de care Bendeac era atras. La un moment dat, cei doi s-au sărutat extrem de pasional, ba chiar personajul ”Dorel” a lins-o pe buze pe Bianca.

Bianca Drăgușanu, întâlnire nocturnă cu un bogătaș chinez

Bianca Drăgușanu a ieșit în oraș în această noapte împreună cu doi prieteni, dar și un chinez cu multe zerouri în conturi. În timp ce ea a fost discretă și nu a publicat imaginea cu milionarul, acesta a postat spre miezul nopții pe Instagram Stories două înregistrări de la masă. Iar pe una dintre filmări a scris un mesaj în limba engleză: “I guess the curtain is up… I am ready. All about us. Soon (n.r.: Bănuiesc că s-a ridicat cortina… Sunt gata. Totul despre noi. În curând)”.

