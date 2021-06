Bianca Iordache, internată la o clinică privată din Istanbul. Ce a pățit fosta iubită a lui Alex Bodi și cum s-a filmat în salonul spitalului | FOTO

Bianca Iordache este internată la o clinică privată din Istanbul și unii dintre fanii ei s-au îngrijorat când au văzut imaginile publicare de aceasta din salonul în care se află. Fosta iubită a lui Alex Bodi a dezvăluit unul dintre motivele pentru care a ajuns pe mâinile medicilor de peste hotare și, până la redactarea acestui articol, ea nu a revenit cu noi dezvăluiri despre starea sa de sănătate.

Bianca Iordache, pe mâinile medicilor din Istanbul

Îmbrăcată într-un halat albastru primit de la asistentele care se ocupă de ea, cu ciorapi compresivi albi și o branulă în mâna stângă – așa s-a filmat îndrăgita dansatoare în salonul unei clinici de înfrumusețare din Istanbul. Deocamdată, șatena nu a dezvăluit ce operație estetică își face, însă, după cum puteți remarca în colajul de mai jos, ea l-a etichetat pe doctorul Serbulent Guzey care face minuni pentru doamnele și domnișoarele care își doresc trupuri de zeiță.

Programarea Biancăi Iordache pentru noua intervenție estetică realizată de un chirurg turc vine la mai bine de o săptămână după ce ea și-a făcut o ședință de ozonoterapie la o clinică din București; tot aici, ea a ales să aibă parte și de două tratamente de ultimă generație la față.

Bianca Iordache, despre relația cu Alex Bodi

“(…). Noi ne știm de mult timp, suntem prieteni. Ne-am cunoscut prin cunoștințe comune. Nu a fost nimic organizat, pur și simplu s-a întâmplat să ajungem în seara respectivă în club și ne-am întâlnit acolo. Eu mănânc orice, depinde cu ce pofte mă trezesc. Am mâncat, am fost sătui și am mers fiecare la casa lui, să dormim. Nu îmi mai amintesc, glumesc. Fiecare la casa lui. Nu a fost o intersectare, am vorbit să ieșim la un bar în Snagov, cu aceiași prieteni. Împreună am spus să ieșim. Nu am stat să spun nimănui că urmează să fim amândoi în același loc și în general nu mă interesează părerea altora.

Vom trăi și vom vedea. Este un bărbat frumos, prezentabil, cu care poți să ieși pe stradă și să te simți o femeie mândră. Amândoi, cu mușchi, cu tatuaje. Nu trebuie să facă nimic, să se dea peste cap. Cum am spus, noi ne cunoaștem și lăsăm lucrurile să meargă de la sine. Dacă noi ieșim în ultimele zile cam tot timpul împreună, tu ce zici? Ei uite că eu nu vreau flori, nu vreau nimic, doar să fie el”, a declarat Bianca Iordache la finalul lunii trecute în cadrul emisiunii “Showbiz Report”.

