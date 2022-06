Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1000 de euro, va deveni mămică pentru prima oară. Incredibil cine e tatăl bebelușului

Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii a ajuns pe mâinile medicilor, iar anunțul a fost făcut chiar de ea. Însă, acum că se simte mai bine și a fost externată, Bianca a făcut un anunț șocant: este însărcinată.

”Începând din acest moment, toți banii mei, toți prietenii mei, toți interlopii mei i-au spus la Rusu că nu va mai cânta niciunde, nici el, nici Prințesa Ardealului, pentru tot ce mi-a făcut. Abia acum am ieșit de la Spitalul 6, am fost legată în cămașă de forță. Și, pe lângă asta, sunt însărcinată cu patronul restaurantului, (n.r. arată cu mâna către sigla rerstaurantului Carnes a la Brasa) mai târziu facem party aici, aici ne găsiți mai târziu. Toți fanii mei sunteți invitați și vă aștept!”, a spus Bianca Pop.

Bianca Pop regretă expunerea prea mare din spațiul public

Bianca Pop s-a făcut remarcată la ”Insula iubirii” fiind una din cele mai dorite ispite din show. Succesul a urmat-o la scurt timp, însă nu toată lumea poate face față unei expuneri în spațiul public. Bianca Pop a declarat motivul pentru care s-a retras de pe micile ecrane, dar și regretele cu care s-a pricopsit de-a lungul ”carierei de vedetă”:

„Nu am mai apărut la TV pentru că nu am simțit să apar, pentru că nu mi-am dorit să apar, sinceră să fiu, deși am fost căutată des! Și am refuzat elegant. Am fost toată vara plecată prin vacanțe. Nu am postat pentru că, la fel, nu am simțit să mă mai expun. Am realizat unde am greșit și cât am greșit cu expunerea mea.

De Insula Iubirii îmi este dor, a fost o experiență tare frumoasă în viața mea. Datorită lor am ajuns cunoscută. Zona de media îți face bine, dar și rău în același timp și trebuie să știi să gestionezi treaba. Eu, la un moment dat, m-am pierdut”, a spus Bianca Pop, în exclusivitate pentru CANCAN.RO în urmă cu câteva luni.