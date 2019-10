Bianca Rus, primele declarații după acuzațiile fostului ei soț: ”A vrut să dea în mine, fratele meu a intervenit”

Bianca Rus a făcut primele declarații după ce fostul ei soț l-a acuzat pe fratele artistei de violență.

Securea războiului dintre Bianca Rus și fostul ei soț nu poate fi îngropată. Acuzațiile curg lanț, iar acum Antonio îl acuză pe fratele artistei de violență. Bărbatul cu care a fost căsătorită Bianca susține că fratele acesteia l-ar fi strâns de gât. Artista a răbufnit, în direct, și a decis să spună adevărul gol-goluț despre incidentul dintre fratele și fostul ei soț. (CITEȘTE ȘI: A DAT JOS 50 DE KG, IAR ACUM ARATĂ TRĂSNET! BIANCA RUS, IMAGINI DE INFRACT ÎN COSTUM DE BAIE)

”Dacă el s-a certat sau nu cu el, nu mă privește. Fratele meu nu are cum să stea cu mâinile în sân atunci când cineva încearcă să mă lovească. Luase o sumă de bani din torpedou și i-a dat la lautari, am tras de el să plecăm acasă. A vrut să dea în mine, fratele meu a intervenit. S-au certat! S-au certat între băieți. Erau 70 de milioane de lei vechi. Mi-a cerut cheia sub un pretext, a dat banii la lăutari.

Totul a început de la bani. Are pretenții financiare de la mine, de-aia nu vrea să mă lase în pace, să mergem la notar și să divorțăm. Vrea 5000 de euro de la mine, vrea sume fabuloase. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Îmi cere banii de la cununie, 5000 de euro, bani care au rămas la el, a plecat la mare, a cumpărat băuturi scumpe și fine, a plătit hotelul, masa. A spart banii de la cununie. Vine acum cu pretenții financiare? Trebuia să păstreze banii! Ăia sunt bani pe care el i-a cheltuit. Sper să mă eliberez. Nu mai pot psihic! Mă terorizează!”, a mărturisit Bianca Rus la Teo Show.

Bianca Rus nu mai vrea să audă de bărbați! Cântăreața nu este pregătită să înceapă o nouă poveste de dragoste, iar despre statutul de ”femei măritată” nu vreau să mai audă. (VEZI ȘI: CUNOSCUTA CÂNTĂREAȚĂ BIANCA RUS A PIERDUT PRIMUL PROCES CU SOȚUL! AVEM DECIZIA DE ULTIMĂ ORĂ DE LA JUDECĂTORIE)

”Eu sunt bine acum. Sunt Bianca. Mă prezint Bianca grăsuţa. Mă descurc singură, îmi fac cumpărăturile singură. Nu vreau să aud de bărbaţi, nu sunt pregătită să trec de etapa în care mă aflu. Ce să fac, să mă căsătoresc din nou? Sunt singură pentru că am avut supărările pe care le-am avut. A trecut atâta timp, dar parcă nu mi-am revenit de tot în interior. Nu sufăr, viaţa merge mai departe, cum am mai spus! Am prieteni bărbaţi.

Mai am reţineri. Nu îmi place statutul de femeie măritată, chiar dacă a ţinut doar două săptămâni. Nu ştiu de ce durează atât de mult. Nu vreau să vorbesc despre alte persoane (n.r. soţul ei), mă ia supărarea şi încep să plâng”, a mărturisit Binaca Rus.