Bibi de la Survivor 2026 l-a lăsat pe Aris Eram pentru Gabi Torje? Prima imagine cu ei împreună

Bibi de la Survivor 2026 l-a lăsat pe Aris Eram pentru Gabi Torje? Prima imagine cu ei împreună
Bibi a uita de Aris Eram /Foto: Instagram
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Mulți sunt cei care își amintesc povestea de dragoste din ultimul sezon Survivor. Protagoniștii au fost Bibi și Aris Eram, iar mulți au sperat ca legătura specială care s-a format în jungla din Dominicană să se transforme într-o relație serioasă. Dar nu a fost să fie, iar acum Bibi pare că și-a îndreptat atenția către altcineva. De această dată, Gabi Torje i-a atras atenția.

Bibi și Aris Eram au fost protagoniștii unei idile la Survivor. Cei doi concurenți, chiar dacă au făcut parte din echipe diferite, s-au apropiat mult. Dintre ei nu au lipsit gesturile de afecțiune, iar fiul Andreei Esca a mărturisit că ar fi existat chiar și un sărut.

Fanii emisiunii și-au dorit să îi vadă pe aceștia împreună, însă deznodământul nu a fost unul fericit. Deși au încercat, relația celor doi nu a continuat în România, așa că au mers pe drumuri separate. Ei bine, acum, atenția lui Bibi se pare că a fost atrasă de o altă vedetă de la Antena 1.

Bibi, prezentă la petrecerea Antena 1 /Foto: Instagram

Bibi de la Survivor 2026 și Gabi Torje

Bibi de la Survivor a fost surprinsă în compania lui Gabi Torje, iar asta a surprins multă lume. Recent, Antena 1 a dat o petrecere, iar toate vedetele asociate cu trustul au fost prezente. Printre cei care și-au făcut apariția la eveniment s-au numărat și fotbalistul, dar și Bibi.

Ei bine, la petrecere, concurenta Survivor 2026 nu a mai căutat atenția lui Aris Eram și s-a îndreptat către Gabi Torje. Cei doi au socializat, s-au fotografiat împreună, iar asta a atras atenția celor din mediul online. Imediat cum i-au văzut împreună, internauții s-au grăbit să speculeze și au vorbit despre înfiriparea unei noi idile.

Bibi și Gabi Torje, împreună la petrecere /Foto: Instagram

Gabi Torje, despre viața amoroasă

Ei bine, deși internauții s-au grăbit să îi „cupleze” pe Bibi și Gabi Torje, în acest caz o idilă ar fi greu de înfiripat, având în vedere că fotbalistul nu este un bărbat singur. Acesta are o relație de ani de zile, însă a vrut să o țină departe de spațiul public.

Chiar dacă înainte de participarea la Asia Express fotbalistul mărturisea că el și iubita lui traversează o perioadă dificilă, acesta nu lua în calcul o despărțire.

„E o perioadă mai complicată acum, dar de cinci ani, aproape șase ani, sunt cu cineva. Problema este că nu a știut nimeni cu cine sunt și de patru ori am apărut în ziar cu aceeași persoană, ei crezând că sunt persoane diferite. (…) Vedem ce ne va rezerva viitorul.

Suntem împreună de ceva timp. Este o relație la care țin foarte mult la discreție. E o perioadă mai dificilă, ca în orice relație, dar nimic care să separe drumurile. Vedem ce ne va rezerva viitorul”, mărturisea Gabi Torje.

 

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