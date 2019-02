Biletul Zilei »» Căutăm al 7-lea „verde” consecutiv!

Biletul Zilei de ieri a fost câștigător. Am făcut profit mizând pe trei selecții. Am mizat pe victoria obținută de Celtic în fața celor de la Motherwell (4-1), pe cel puțin două schimbări ale tabelei de marcaj în AS Monaco – Lyon (2-0) și succesul gazdelor cu handicap 0 în FC Botoșani – Gaz Metan Mediaș.

Disputa s-a incheiat 1-1, iar pariul nostru a primit cota 1. Așadar, nu am reușit să ne dublăm investiția, dar am facut profit pentru a șasea zi la rând.

Astăzi mizăm pe trei selecții din fotbal pentru un nou profit.

Iată cum pariem:

Prima selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul dintre FC Copenhaga – Vendsyssel FF, dispută în prima ligă daneză. Diferența de valoare este evidentă și ar trebui să asistăm la o victorie lejeră a gazdelor. Așadar, pariem că FC Copenhaga se va impune la cel puțin două lungimi diferență.

Cea de-a doua selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul din Portugalia dintre Benfica și Chaves. Formația gazdă are nevoie de victorie pentru a menține presiunea pe liderul FC Porto și ar trebui să obțină ușor cele 3 puncte în fața grupării aflate pe locul al 17-lea.

Ultima selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul dintre Jong FC Utrecht și FC Oss, duel din liga doua olandeză. Se întâlnesc două grupări care înscriu și primesc goluri cu ușurință. Așadar, pariem simplu pe un meci cu cel puțin două schimbări ale tabelei de marcaj.

Biletul Zilei

ora 20:00, FC Copenhaga – Vendsyssel FF, gazdele -1.5 goluri, cota 1.58

ora 21:00, Jong FC Utrecht – FC Oss, peste 1.5 goluri, cota 1.14

ora 23:15, Benfica – Chaves, gazdele să câștige, cota 1.14

Cota Totală: 2.05