Biletul zilei: Ieri am scos iarăşi profit! Astăzi, 100% baschet »»

Încă o zi, încă un bilet câștigător! Ieri, pentru a 9-a oară în ultimele 12 zilei, ne-am dublat împreună investiția, mizând pe baschet și tenis. In Euroliga am anticipat spectacol în Unicaja Malaga – Barcelona si cel putin 145 de puncte consemnate. Formatia gazda s-a impus cu 95 – 91. Am pariat și pe cel putin un set câștigat Azarenka, împotriva lui Bellis. Bielorusa a trecut la pas în turul 2 de la Miami Open, după o victorie scurtă, în două seturi: 6-3, 6-0.

Astăzi investim exclusiv pe baschet, focusându-ne pe două din confruntările din Euroliga. Pariem pe un succes clar al Real-ului, la Madrid, împotriva lui Zalgiris. Spaniolii vin după eșecul de pe terenul rivalei Valencia, însă înfrângerea nu a afectat cu nimic șansele de calificare ale echipei în play-off. În plus, pe teren propriu, Real este o super forță. Mai amintim și faptul că în ultimele 8 meciuri directe jucate în capitala Spaniei, gazdele s-au impus de fiecare dată. De asemenea, în tur, la Kaunas, scorul a fost 87-66 în favoarea Real-ului.

La Tel Aviv, Maccabi joacă un meci crucial pentru accederea în play-off. Cu doar trei meciuri rămase de jucat din sezonul regulat, gazdele sunt pe locul 9 în Euroliga, având o victorie mai puțin decât Baskonia, ocupanta locului 8. Grecii s-au impus în ultimele trei partide directe, iar diseară caută să-și îmbunătățească bilanțul. Miza meciului, precum și excelenta defensivă pe care elenii au contat pe tot parcursul stagiunii, sunt argumente pentru un pariu pe numărul de puncte. Nu foarte multe, deși linia indicată de noi, 171.5, este oricum suficient de ridicată.

Ora 21:05 Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos, Sub 171,5 puncte – Cota 1.35

Ora 21:45 Real Madrid – Zalgiris Kaunas, 1/1 (pauză/finalul sfertului 4) – Cota 1.50