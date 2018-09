Biletul Zilei »» Mizăm pe goluri și cornere pentru un început „verde” de săptămână!

Din păcate, șansele ca ieri să ne dublăm investiția ne-au fost anulate de pariul peste 2.5 goluri la Real Betis – Sevilla (1-0).

Cea de-a doua selecție de pe Biletul Zilei de ieri, Hammarby IF – Djugarden IF (1-3), a fost câștigătoare, având în vedere că am mizat pe minim două goluri în meci.

Iata cum pariem astăzi:

Prima selecție de pe Biletul Zilei vine din prima ligă nord-irlandeză, Crusaders – Coleraine. Duelul se anunță a fi unul sub semnul echilibrului, așa cum rezultă și din cotele oferite de bookmakeri la acest duel.

Mizăm pe selecția „ambele echipe marchează”, care a fost câștigătoaare în ultimele 6 confruntări directe.

A doua și ultima selecție de pe Biletul Zilei vine din meciul care va trage cortina peste runda a VII-a din Liga I din Copou între Politehnica Iași și Concordia Chiajna.

Se întâlnesc două din ultimele trei clasate și două dintre cele mai slabe ofensive. Mizăm pe un meci anost și pariem pe cel mult 10 cornere.

Biletul zilei

CRUSADERS – COLERAINE,

AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.50

POLI IAȘI – CONCORDIA,

SUB 10.5 CORNERE COTA 1.35

COTA FINALĂ: 2.02