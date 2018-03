Biletul zilei: Pe plus, cu 9 din ultimele 11 variante propuse! Azi mizăm pe baschet şi fotbal

Ieri am bifat un nou bilet „verde”! Aşa cum am anticipat, în disputa Aue – Furth (scor 2-1), un adevărat derby pentru menţinerea în 2Bundesliga, nu s-au marcat 4 sau mai multe goluri, iar Eugenie Bouchard a reuşit să treacă, în calificările de la Miami Open, de Allie Kiick, jucătoare clasată abia pe locul 383 WTA. Nu am avut, însă, câştig integral cu biletul propus ieri, dar nu a fost vina noastră. Meciul din Cupa Ligii Irlandei dintre St. Mochtas și Drogheda a fost amânat, pronosticul aferent disputei, oaspeţii marchează peste 1.5 goluri, primind cota 1.

Pentru că oferta pe fotbal se limitează astăzi la un calup de confruntări din ligile mărunte ale Europei, în concepere biletului am apelat şi la una dintre întâlnirile zilei în Euroliga de baschet. În runda cu numărul 27 , Valencia primește vizita rivalei interne Real Madrid. Sezonul regulat se apropie de finiş, iar gazdele sunt deja ieşite din bătălia pentru primele 8 locuri, cele care asigură prezenţa în play-off. La polul opus, madrilenii caută să-şi conserve clasarea în top 4, o performanţă ce i-ar ajuta în faza eliminatorie Cu ascendentul moral de partea sa – Real a câștigat ambele confruntări directe din acest sezon – formaţia oaspete are prima şansă în meci. Pariem în consecinţă.

Fotbalul nu putea lipsi de pe biletul zilei Mizăm pe o dispută din Vanarama National League North, care le aduce faţă pe Alfreton și Telford. Vom vedea la treaba două grupări extrem de spectaculoase. Cele 56 de goluri marcate în 33 de runde, ar fi putut-o propulsa mai sus în clasament pe Alfreton, dacă și defensiva ar fi fost ceva mai organizată. În schimb, gazda jocului de diseară a primit gol în fiecare din precedentele 14 meciuri jucate pe teren propriu! Şi Telford are forţa de a înscrie în acest duel, mai ales că trupa vizitatoare este obligată, prin prisma clasării pe loc retrogrdabil, să forţete în acest final de sezon. Pariul nostru este pe goluri marcate de ambele formaţii.

Ora 21:30 Valencia – Real Madrid, 2 (inclusiv prelungiri) – Cota 1.33

Ora 21:45 Alfreton – Telford, Ambele înscriu – Copta 1.58

Cota finală: 2.10