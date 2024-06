Bine că nu a văzut asta Chris Martin! Dezastru total pe National Arena după concertul Coldplay

National Arena a fost acoperită, pur și simplu, de o perdea de apă, joi seara, 13 iunie 2024. Tot seara trecută, a avut loc cel de-al doilea concert Coldplay, iar fanii au fost nevoiți să parcurgă un traseu dificil, înapoi, spre casă. Furtuna a creat un dezastru în București, mai multe zone fiind blocate de arborii căzuți, iar multe străzi au fost înghițite de apă.

În data de 13 iunie 2024 a avut loc cel de-al doilea concert Coldplay la București. Fanii s-au strâns pe National Arena și au luat parte la un nou spectacol pus în scenă de Chris Martin și trupa. Condițiile meteorologice nefavorabile au creat un dezastru în Capitală și, implicit, pe arena care are o capacitate de peste 55.000 de locuri.

Vezi și SORA LUI BABASHA, ARTISTUL HUIDUIT LA CONCERTUL COLDPLAY, REACȚIE TRANȘANTĂ. „DACĂ ÎN EUROPA AVEM REPUTAȚIA PROASTĂ, VOI NU AȚI FĂCUT ALTCEVA DECÂT SA O ÎNTĂRIȚI”

Un utilizator al platformei Tik Tok a încărcat un videoclip de pe Arena Națională. În imaginile devenite virale pe internet se poate observa cum șiroaie de apă curg pe treptele stadionului. În zona unde a fost amplasată scena s-a așternut un covor de gheață. Unii dintre utilizatori s-au întrebat de ce nu a funcționat acoperișul retractabil, iar alții au ales să facă haz de necaz.

Vezi și VREMEA O LUAT-O RAZNA! COD ROȘU DE FURTUNĂ, CU GRINDINĂ, FULGERE ŞI TUNETE. CARE SUNT ZONELE AFECTATE

Vezi și DEZASTRU ÎN BUCUREȘTI DUPĂ FURTUNA CU GRINDINĂ! AU FOST EMISE MESAJE RO-ALERT ȘI CODURI ROȘII DE VREME REA, IAR ZBORURILE AU FOST DEVIATE

Trupa Coldplay a susținut două spectacole pe National Arena, pe 12 și 13 iunie 2024. În prima zi de concert, o întreagă controversă a pornit în spațiul public, după ce artistul Babasha a fost huiduit de o parte din spectatori. În spațiul public au apărut videoclipuri și mesaje prin care oamenii și-au expus opiniile în legătură cu incidentul de pe stadion. Pe de altă parte, cântărețul a transmis și el un mesaj ferm după momentul care a scindat România în două. De altfel, atunci când Chris Martin, solistul trupei Coldplay, a urcat pe scenă, a cerut publicului să repete huiduielile din prima seară de concert.

„Aseară am susţinut primul nostru concert în România. Am fost şocat, trist şi m-am simțit cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta. Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români.

Pentru noi, ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus artistul.