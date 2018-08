Edy Harlem Gnohere s-a transferat la FCSB în ianuarie 2017, dar a ieșit atunci iureș. Agenta jucătorului, Luana Rednic, s-a supărat că francezul a negociat fără ea cu Gigi Becali, astfel că nu a luat niciun comision. (Super oferte la accesorii gaming) Ca atare, fiica lui Mircea Rednic l-a acționat în judecată. La rândul său, ”Bizonul” a depus contestație la Judecătoria Sectorului 1, iar detaliile v-au fost prezentate pe larg, AICI, de CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România. Doar că povestea este și mai spumoasă.

Apropiați ai atacantului au dezvăluit, pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, că "Bizonul" trăiește un calvar, de când a semnat cu FCSB, Luana Rednic și Mircea Rednic făcând presiuni asupra lui. Cei doi i-ar cere comisioanele pentru fiecare an, din transferul jucătorului de la Dinamo la echipa lui Gigi Becali.

Mai mult, ”Puriul” l-ar fi amenințat pe ”Bizon”, conform spuselor unor colegi ai atacantului născut la Paris. Disperat, acesta a amenințat, la rândul său, că se va duce la Poliție să facă plângere pe numele lui Mircea Rednic, dar și pe cel al Luanei. (CITEȘTE ȘI: FIICA LUI REDNIC L-A DAT ÎN JUDECATĂ PE ”BIZONUL” LUI GIGI BECALI)

”După ce am semnat cu FCSB, le-am zis să mă lase în pace, că mă duc la presă și îi fac praf. Luana mi-a spus că nu o interesează cine m-a dus la FCSB, ea vrea banii în fiecare an din contractul pe care l-am semnat cu echipa lui Gigi Becali. A pierdut tot în instanță cu mine, Luana habar nu avea ce salariu am eu. Apoi, m-a amenințat și Rednic, că dacă nu îi dau banii Luanei o să văd eu… Urât… Le-am transmis amândurora să nu mă mai caute, că îi dau pe mâna poliției. Mi-au făcut viața un calvar, Luana Rednic și tatăl ei. Când Rednic era antrenor la Dinamo, m-a obligat să semnez cu fata lui contract de reprezentare. Mi-a zis în față că dacă nu semnez cu Luana, nu mai văd un minut pe teren la Dinamo. La fel a pățit și Olteanu. Cât a fost Rednic la Dinamo, eu și Olteanu am fost obligați să semnăm cu Luana Rednic”, s-a confesat „Bizonul” unor colegi din vestiarul FCSB-ului.

După ce CANCAN.RO a prezentat controversele iscate între cele două părți, care au ajuns în cele din urmă la Judecătoria Sectorului 1, Harlem Gnohere a postat pe Instagram un mesaj, care pare a-i fi adresat lui Rednic: „Ignoră persoanele care te critică. Un leu nu se întoarce niciodată când un câine latră!”

De ce i-a cerut bani Luana Rednic

Edy Harlem Gnohere a ajuns la Dinamo în vara anului 2015, adus chiar de Mircea Rednic, antrenor atunci al echipei din ”Ștefan cel Mare”. Tehnicianul i-ar fi cerut să semneze cu Luana, lucru care s-a și întâmplat ulterior, astfel că fiica tehnicianului devenea reprezentantul atacantului. Iar pentru ”Bizon”, care se integrase perfect în angrenajul ”câinilor”, fiind chiar golgheter, a venit oferta de la FCSB. În ianuarie 2017, Gnohere a ales echipa lui Gigi Becali. Dar s-a dus singur la negocieri, fără agentul său, Luana Rednic, și a semnat.

Acesta este motivul pentru care Luana Rednic l-a acționat în judecată pe fotbalist, cerând comisioanele pentru transfer. (CITEȘTE ȘI: RĂZVAN BURLEANU, ȘEFUL FRF, ȘI-A PUS TATĂL LA MUNCĂ)

Rednic, atac la Gnohere!

Mircea Rednic l-a atacat pe Harlem Gnohere în urmă cu aproape jumătate de an, spunând că fotbalistul s-a comportat urât cu el, dar și cu Luana. (CITEȘTE ȘI: DRAMA CĂPITANULUI ”NAȚIONALEI” LUI CONTRA)

„Nu e gazelă, așa cum mai ziceți voi, e tot bizon. Aud că l-a adus nu știu cine în țară… Sunt supărat pe el! Nu am vorbit de mult. Gnohere uită antrenorii care l-au ajutat. Dacă nu eram eu, cine știe pe unde juca! S-a comportat foarte urât cu fiica mea! Întrebați-l pe el cine l-a adus aici… La Ploiești, la Petrolul, s-a dus pentru că i-au dat mai mulți bani, unii doar pe hârtie, și l-am luat apoi la Dinamo. Eu am vorbit cu el când era prin liga a doua din Belgia”, dezvăluia antrenorul.

