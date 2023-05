Rux și Opulență a făcut furori în cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN EXCLUSIV! Vizita fashionistei a avut un scop precis, și anume acela de a anunța lansarea celei de-a doua cărți pe care câștigătoarea de la „Bravo, ai stil!” a conceput-o. Influencerița tocmai a scos pe piață volumul „Doar tu și Dumnezeu”, disponibil pe site-ul Roxanei Erdei. Și pentru a face mai bine cunoștință cu autoarea cărții, RUXI a decis să tranșeze discuția în stilul caracteristic.

Prin urmare, fosta câștigătoare de la „Bravo, ai stil!” taie în carne vie și comentează modul în care actualele concurente „prestează” pe sticlă, la Kanal D2. La nivelul ținutelor, RUXI se declară dezamăgită de fetele care compun acum efectivul show-ului de fashion. Însă „Opulenta” are și o favorită, pe care a nominalizat-o la CANCAN EXCLUSIV!

Fosta câștigătoare de la „Bravo, ai stil!” comentează prestația actualelor concurente: „E un nivel foarte jos!”

CANCAN EXCLUSIV: A plecat de la „Bravo, ai stil!” o concurentă, învinovățită că îi făceai styling-ul. E adevărat sau nu e adevărat?

RUXI: I-am dat haine. Styling nu i-am făcut, dar i-am dat haine. Și când s-a întâmplat scandalul eram acasă la Satu Mare, cu probleme de familie și n-am apucat să văd. Doar am văzut TikTok-ul plin, am văzut că a fost haos. Dar legat de concurente, da, am zis că o să fiu rea. Nu le știu după nume, dar m-am uitat la primul episod, că am fost curioasă, apoi nu m-am mai uitat. Am văzut doar ce îmi mai apărea pe TikTok din când în când. Nu le știu după nume, pot doar să spun, ca o concluzie, că dacă așa sunt fetele la 23 de ani, viitorul sună foarte prost.

CANCAN EXCLUSIV: De ce?

RUXI: E o lipsă foarte mare de potențial, educație, nu mi se pare că sunt ce trebuie. E un nivel foarte jos și ca styling, dar și ca prezență. Ca styling nu mai zic, e rău! Nu vreau să par eu că aș fi Anna Wintour, dar e ceva rău. Și oamenii pot să confirme chestia asta. Dar, din ce am văzut, este posibil ca viitoarea câștigătoare să fi intrat abia acum. A intrat o fată foarte șmecheră, care îmi place, și ea pare că va câștiga dacă rămâne la nivelul ăsta și nu mai vine cineva care să-i facă concurență.

CANCAN EXCLUSIV: Există vreuna care s-ar apropia de tine ca impact în emisiune?

RUXI: Nu. Ca styling e rău, nu înțeleg în ce an se întâmplă emisiunea aia, pare că e în 1986, deși sunt fete de 23 de ani în 2023. Ar trebui să fie next level cu modă din asta de vezi pe la TV, mult mai futuristă decât anul trecut. Dar e ceva pe vechi, plus că au schimbat formatul. Am văzut că galele nu mai sunt gale, e doar o defilare, nu le mai dă șansa să fie și artiști sau să creeze, să facă un moment. Mi se pare că nu investesc deloc fetele în haine, nu cheltuie bani pe ținute, nu cheltuie bani să-și facă ținute. Pare că poartă ce adună de pe undeva, se vede, sunt haine vechi, foarte ieșite din 2023. Ar trebui ca ediția asta să îți ia creierul. Dar fata asta nouă pare că știe mai multe.

