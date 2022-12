Blaze și Izabela de la Mireasa au făcut anunțul mult așteptat! Cei doi urmează să devină părinți

Blaze (26 de ani), fostul concurent de la Survivor România, urmează să devină tătic pentru prima dată. În stilu-i caracteristic, vloggerul și-a pus pe gânduri urmăritorii de pe Tik Tok.

Renumit pentru coținutul haios de pe rețelele de socializare, dar, și pentru participarea la Survivor România, Godspower Morris Okpata alias Blaze, urmează să devină tătic. Anunțul a fost făcut public pe Tik Tok, acolo unde, alături soția lui, și-a informat fanii că este ultimul an petrecut împreună în această formulă.

”Voiam să vă anunțăm că acesta este ultimul an petrecut în doi. Nu a fost ușor deloc. Nicio relație nu este perfectă.

Nu vrem să aflați din alte surse, să înceapă bârfele și zvonurile. Vrem să vă anunțăm că, începând de anul următor, o să fim trei, pentru că suntem însărcinați”, a fost mesajul celor doi.

Cei doi s-au cunoscut la ”Mireasa”

Blaze și Izabela au participat la emisiunea ”Mireasa”, de la Antena 1, acolo unde au început o frumoasă poveste de dragoste. Inițial, cei doi nu au vrut să se căsătorească în finala show-ului, așa cum o pot face cei care doresc.

După terminarea emisiunii, cei doi au decis să se mute împreună și, abia la două luni distanță, au devenit oficial soț și soție.

Blaze a venit în România în anul 2015 și a studiat la Universitatea Maritimă din Constanța. Mai apoi, acesta s-a mutat în Capitală, pentru a urma și masterul. Războinicul s-a născut în Nigeria, în orașul Portharcourt și provine dintr-o familie numeroasă.

„Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor.

Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe YouTube sau social media”, a povestit GP Blaze de la „Survivor România” 2022, în urmă cu ceva timp, potrivit VIVA.