Blestemul câștigătorului Românii au talent, de la Pro Tv: „A murit în somn”. Cum a trecut Radu Palaniță peste drama din familia sa – EXCLUSIV

Radu Palaniță, câștigătorul Românii au Talent, ediția anului 2020, și-a deschis sufletul în cadrul Podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene. Mecanicul cu voce de aur a vorbit despre una dintre cele mai dureroase momente pe care le-a trăit, și anume dispariția tatălui său. Drama l-a marcat pe fostul concurent intitulat „doctor al sufletelor”. Dezvăluirile se află mai jos, în articol.

Radu Palaniță este câștigătorul ediției din 2020 a show-ului Românii au Talent de la Pro TV. Fostul concurent al emisiunii de talente și-a deschis sufletul, în cadrul Podcastului ALTCEVA cu Adrian Artene și a vorbit despre viața privată, dar și cea profesională. Deschis din fire, mecanicul cu voce de aur a vorbit despre trecerea în neființă a tatălui său. Radu Palaniță a mărturisit că moartea părintelui a fost bruscă, aspect care a provocat un șoc pentru întreaga familie. A trecut prin momente dificile și nimeni nu se aștepta să moară în acest mod. Tatăl fostului concurent a decedat în somn.

„Prea repede și prea brusc. Tatăl meu a murit în somn. A fost foarte greu pentru mine, atunci. Poate și pentru mama și pentru sora mea, pentru toată lumea care l-a cunoscut. Era un bărbat destul de activ. E o altă chestie când e cineva și are o boală. Și se așteaptă să nu mai fie. Aici a fost prea puternic șocul ăsta”, a spus câștigătorul Românii au Talent, ediția 2020.

Vezi și VEDETĂ PRO TV, DEZVĂLUIRI DIN CULISELE „ROMÂNII AU TALENT”: „M-AU MAI CHEMAT DE DOUĂ ORI ȘI GATA. EI NU AJUTĂ PE NIMENI”

Câștigător RAT 2020: „Am acceptat la un moment dat și am zis că atât a fost”

De altfel, Radu Palaniță a mărturisit că, deși nu merge des la biserică, poartă conversații cu Dumnezeu. Mai ales în momentele când este singur.

„Nu există o asemenea putere (n.r. dacă ar putea să corecteze dispariția tatălui său). Cu toții cred că am face. Și am face și în trecut și poate și cu noi. Am acceptat la un moment dat și am zis că atât a fost. Nu avem un timp… Nu am să mă cert niciodată cu Dumnezeu. Pentru că cu voia Lui se întâmplă toate și nu am de ce să mă cert cu El”, a mărturisit, emoționat, Radu Palaniță, în Podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene.

Vezi și DOSAR PENAL PENTRU CÂȘTIGĂTORUL „ROMÂNII AU TALENT”, DE LA PRO TV. RADU PALANIȚĂ, DETALII DESPRE CEL MAI DELICAT MOMENT DIN VIAȚA SA