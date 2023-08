În urmă cu mai bine de trei ani, Radu Pălăniță, pe atunci de profesie mecanic auto, uimea o țară întreagă, în finala de la „Românii au talent”. Tânărul a câștigat marele premie, iar de atunci viața sa s-a schimbat. A renunțat la jobul său și s-a dedicat muzicii. Intrat într-un domeniu nou, artistul a descoperit însă multă invidie în lumea artistică, potrivit mărturisirilor făcute într-un interviu exclusiv, pentru CANCAN.RO.

Radu Pălăniță, câștigătorul show-ului „Românii au talent”, din urmă cu trei ani, ne-a destăinuit, printre altele, că muncește încă de când avea 14 ani. A fost ospătar, barman, a lucrat și la vulcanizare. Abia la vârsta maturității depline, a descoperit că are o voce de aur! De atunci, de când a câștigat marele premiu, Radu și-a continuat drumul pe care a pășit în industria muzicală, într-o lume dominată însă de multă invidie.

Radu Pălăniță e unul dintre puținii artiști, care poate cânta orice gen muzical, mai puțin manele, potrivit propriilor sale mărturisiri. Din cei 120.000 de euro, cât a fost valoarea premiului de la show-ul de talente, artistul a primit doar 108.000, bani pe care i-a investit într-un apartament și în aparatura muzicală, după cum însuși ne-a destăinuit.

Spune că n-ar putea cânta niciodată manele

CANCAN.RO: Au trecut mai bine de trei ani de când ai câștigat Românii au talent. De atunci, ai rămas în industria muzicală… Cum ești, în prezent?

Radu Pălăniță: Sunt un pic mai bine…În ultimul timp am avut diverse colaborări, cum a fost cea cu Teatrul Constantin Tănase. Voi scoate o piesă cu Ovidiu Komornic, plus evenimentele private, nunți, botezuri. Acum e perioadă de post, dar se reiau imediat după.

CANCAN.RO: Ești genul de artist care poți cânta cam orice?

Radu Pălăniță: Pot cânta și populară, dar și Elvis. Nu pot cânta manele, în rest trec prin toate genurile. De la Suruceanu, Dorobanțu, până la Elvis Presley..

CANCAN.RO: Ai avut timp de vreo vacanță?

Radu Pălăniță: Am fost vreo patru zile la mare, la noi, dar în cursul săptămânii..Eu sunt cu marea noastră..Iar la cât nu-mi place mie la soare..Eu stau sub umbrelă, pe șezlong. Nu prea mult în apă, că am tenul mai deschis și imediat mă înroșesc.

Câți bani a primit, de fapt, după ce a câștigat Românii au talent

CANCAN.RO: Te-ai căsătorit? Îți dorești să fii tată?

Radu Pălăniță: Încă nu, dar va urma. Există cineva, dar deocamdată nu am făcut acest pas. La vârsta asta, nu știu ce să mai spun… Niciodată să nu zici niciodată. Dar cum nu s-a întâmplat până acum, nu știu dacă aș mai avea răbdare de aici înainte. Fiecare chestie își are rolul ei la momentul potrivit. Acum nu m-aș mai vedea tată. Ea nu e din breaslă, dar e mare consumatoare de muzică.

CANCAN.RO: Ce ai făcut cu banii câștigați la Românii au talent?

Radu Pălăniță: Au fost, dar s-au dus..N-au fost chiar așa mulți, 120.000 de euro, și cu cât și-a oprit și statul, au ajuns la 108.000. Dacă erau vreo 500.000 de euro, mai ziceam. Ce să fac, mi-am luat casă, pentru că stăteam ncu chirie, am investit în scule… Și mi-am ajutat apropiații, așa cum am putut.

Vrea să participe la „Splash! Vedete la apă”

CANCAN.RO: Ai mai participa la un show de talente?

Radu Pălăniță: N-am ce să mai demonstrez aici, în țară. Dar afară m-am gândit să mă duc. Am avut un zoom meeting și cu producătorii de la Got Talent, din America. Am dat interviul acela, m-am prezentat. Acum să vedem ce va fi.

CANCAN.RO: Dar la un show de supraviețuire, gen Survivor?

Radu Pălăniță: Nu se știe niciodată. Eu sunt omul momentului, pe loc zic da sau nu. M-aș duce însă la Splash. Îmi place apa. Am învățat de mic să înot. Să vedem, dacă mă sună cineva, dacă se gândesc și la mine. Ca jurat, la show-uri gen Vocea României, nu cred că aș putea fi, pentru că eu nu am studii muzicale, ci doar ureche muzicală.

Pro TV l-a abandonat după ce a triumfat

CANCAN.RO: Cât de mult te-a ajutat Pro TV după ce ai câștigat Românii au talent?

Radu Pălăniță: După Românii au talent, m-au mai chemat la câteva emisiuni, dar doar atât. Dar pe cine au ajutat? A fost doar o rampă de lansare. Restul ține de fiecare, cum le-a fost norocul.

CANCAN.RO: Ce prietenii ai legat de când ai intrat în lumea artistică? Cine ți-a fost alături?

Radu Pălăniță: Cu Ovidiu Komornic colaborez. Adrian Daminescu mi-e mai mult sfătuitor. Eu nu am știut nimic, m-am trezit în lumea asta așa, deodată. Și am avut noroc cu ei. Pe Daminescu l-am cunoscut prin soția lui. Dana mi-a scris într-o seară, să facem o melodie. Iar pe Ovidiu, tot așa, prin cineva. Eu voiam să iau legătura cu el. Și ne-am întâlnit.

„Am descoperit multă invidie. Și e la nivel înalt”

CANCAN.RO: Ce ai descoperit în acest domeniu, cel artistic, nou pentru tine în urmă cu trei ani?

Radu Pălăniță: Eu nu sunt genul care să mă duc la tot felul de întruniri, să fiu în centrul atenției, unde e nucleul. Eu sunt mai retras. Dar invidie aș putea să spun că am descoperit. Și e la nivel înalt. Așa e însă și-n viața de zi cu zi. O concurență continuă. E loc însă pentru toată lumea… Dar, e așa, ca și cu prietenul care-ți dorește binele, dar niciodată să nu-l depășești. Toți te aplaudă, îți vor binele, dar nu mai mult ca al lor.

CANCAN.RO: Ce faci în timpul liber? Stai pe tik-tok?

Radu Pălăniță: Am cont pe tik-tok, dar nu-l folosesc. Nu pot filma că fac clătite și să mă postez. Nu-i de mine, nu mă văd acolo. Nu pot fi tik-tok-er. Eu sunt cu facebook-ul, pe clasic. Instagramul tot degeaba îl am.

În timpul liber, tot cânt. Orice instrument, trebuie să-l acordez de fiecare dată. Găsesc tot felul de melodii și cânt. Asta-mi place să fac.

„Muncesc de la 14 ani. Am trecut prin multe meserii”

CANCAN.RO: Regreți că nu ți-ai descoperit acest talent artistic mai devreme?

Radu Pălăniță: Nu-mi pare rău. Așa a fost să fie. Am avut o viață frumoasă până atunci, chiar dacă am muncit de mic.

CANCAN.RO: La ce vârstă ai câștigat primii tăi bani?

Radu Pălăniță: Muncesc de la 14 ani. Nu am cerșit. Dar nu o să-l judec niciodată pe cel care stă cu mâna întinsă. Am trecut prin multe meserii. Am fost și ospătar, și barman, am lucrat și la vulcanizare. Curiozitatea m-a împins spre multe. Până mi-am găsit linia de plutire..să fac ceea ce-mi place cu adevărat.

