Radu Palaniță a câștigat „Românii au Talent”, ediția din anul 2020. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, mecanicul cu voce de aur a făcut o serie de dezvăluiri despre viața artistică, dar și despre modul în care a devenit un „doctor al sufletelor”. Vă invităm, în continuare, să îl descoperiți mai mult pe cel care a reușit să câștige inimile românilor cu vocea sa!

Nu a cântat niciodată până la vârsta de 36 de ani. Toată viața lui a pendulat în domeniul mecanicii auto, încă de la vârsta de 14 ani. Căci atunci, Radu Palaniță a început să lucreze alături de tatăl lui.

În 2020, însă, pașii l-au purtat pe scena de la „Românii au Talent”, show-ul de la Pro TV. Atunci, Radu Palaniță și-a expus talentul pe care mulți ani la rând l-a ținut încătușat. Timbrul vocii sale a cucerit inimile multor români și, în cele din urmă, a fost votat pentru a fi marele câștigător al ediției din 2020.

Primise și Golden Buzz. Nu și-a mai putut stăpâni emoțiile, iar ochii i s-au inundat cu lacrimi în momentul în care a aflat că este preferatul publicului.

„Acum, nu stau să învăț să cânt la operă, pe note„

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Radu Palaniță, câștigătorul „Românii au Talent” – ediția din 2020, și-a deschis sufletul și a vorbit despre modul în care i-a fost impactată viața din momentul în care a aflat că a ieșit pe primul loc, în urma votului publicului.

„Automat viața s-a schimbat, pentru că acel moment, de fapt, momentul audițiilor și câștigarea competiției, asta a fost marea confirmare că eu asta trebuie să fac, să cânt. Până atunci l-am considerat că fiind doar un hobby. Eu în 2015 am descoperit că pot cânta. Și, apoi, cu karaokele de rigoare pe care l-am descoperit atunci. A fost un hobby. Mergeam la muncă, la sfârșit de săptămână asta se întâmpla, cântam. Mergeam în barurile de karaoke și cântam. S-a schimbat viața, nu mai fac mecanică acum, îmi focusez toată energia pe muzică. Acum, nu stau să învăț să cânt la operă, pe note.

La mine s-a întâmplat în plină pandemie. Exact când eram pe val. E ca și cum ai pleca cu mașina de pe loc, dar e frâna de mână puțin trasă. Așa a fost să fie. Dar eu am luat și lucrurile acestea bune, din această perioadă pandemică, pentru că am avut timp să reflectez.

Poate alții care au câștigat au fost luați imediat de val, fără să se gândească. Eu am avut acest răgaz. S-au schimbat lucrurile, pentru că au apărut în jurul meu niște oameni care, probabil, au văzut potențialul. Mă refer la Adrian Daminescu, la Ovidiu Komornyik, la oameni din «garda veche». Sunt oameni care mă ghidează, mă sfătuiesc, cu care vorbesc. Sunt oameni care sunt lângă mine. Eu am picat în lumea asta ca din cer, neștiind nimic despre viața asta artistică, decât ce vedeam la televizor sau auzeam la radio”, ne-a declarat Radu Palaniță.

„Unde să cânt? Cânt la pereți?„

În continuare, Radu Palaniță ne-a explicat faptul că, imediat după audițiile de la începutul pandemiei, a luat decizia de a posta pe YouTube o serie de cover-uri ale unor melodii care au „uns” sufletele oamenilor.

„Eu așa am început. Cred că imediat după momentul audițiilor, la început de pandemie, am zis că dacă la karaoke nu se poate merge, unde să cânt? Cânt la pereți? Era prima oară când făceam și eu chestia asta. Și am făcut-o timp de doi ani, încă o mai fac, dar un pic mai rar, că sunt și altele de făcut. Dar mai postez când e timp și de așa ceva.

Cel mai mare susținător sunt eu. Eu pentru mine. Așa, ca și persoane din jurul meu, ar fi mama, sora mea, cel mai bun prieten.

Am mai descoperit și latura aceasta de a scrie texte. Am cerut și părerea unor oameni avizați și mi-au dat OK-ul.

Am participat în septembrie la Festivalul San Remo Senior, unde am ajuns în finală. Aceea este o altă realizare, un alt pas și o altă confirmare internațională, pot să spun, că a avut loc în Italia. Eu sunt sigur că o să urmeze niște proiecte și afară, pentru că genul ăsta de muzică este o nișă mai restrânsă. Afară, am avut ocazia să cânt și mă uitam la oameni cum pur și simplu savurau fiecare notă pe care o scoteam pe gură”, a continuat cel care a câștigat „Românii au Talent”, ediția din anul 2020.

Radu Palaniță a căpătat titulatura de „doctor al sufletelor”

Titulatura „doctor al sufletelor” a căpătat-o în momentul în care Radu Palaniță a fost apelat de către o mămică ce își dorea ca fiica ei să îl audă cântând pe marele câștigător al ediției „Românii au Talent” din 2020.

„Într-o zi m-a sunat o doamnă, care avea fata în spital, și mi-a zis că mă apreciază foarte mult și m-a întrebat dacă pot să îi cânt puțin, că îi place foarte mult. Am făcut acest lucru și, după ce i-a dat fetei să asculte, m-a sunat și mi-a spus că «dumneavoastră ați fost doctorul de suflet». Și, cumva, și alte relatări ale oamenilor care duceau în zona asta, că vin de la muncă, după o zi zbuciumată, se așază pe canapea, în pat, și mă ascultă și parcă uită de toate problemele. Primesc ceea ce ofer. Ofer emoție, primesc emoție înapoi.

Nu credeam vreodată că o să primesc mesaj de la Engelbert Humperdinck, e un englez la origine, de vârstă cu Tom Jones, ei au fost foarte buni prieteni, de fapt. El este regele neîncoronat al muzicii romantice. Și omul acesta mi-a trimis un mesaj, la un moment dat. O altă confirmare că asta trebuie să fac, să cânt. Să cânt în felul meu, de fapt. Aș putea cânta și manele, dar nu vreau! Nu aș fi de acolo. Nu zic că nu aș putea să cânt, dar nu aș fi din filmul acela”, a mai spus Radu Palaniță, pentru CANCAN.RO.