Bloggerița plagiată de Bella Santiago amenință: ”O dau în judecată dacă mai cântă piesa!”

Povestea dezvăluită, zilele trecute, de CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, cum că refrenul piesei cântate de una dintre favoritele Eurovision 2019, Bella Santiago, ar fi un plagiat, a călătorit peste Ocean. Bomba a ajuns exact la cea care susține că este autoarea de drept a citatului respectiv: bloggerița Ashley Lemaine, din America. Aceasta o amenință pe artistă că o va da în judecată dacă mai cântă piesa „Army of love”. (VEZI AICI: SCANDAL DE PROPORȚII LA EUROVISON 2019! FAVORITA BELLA SANTIAGO, LA UN PAS DE DESCALIFICARE: REFRENUL PIESEI EI AR FI PLAGIAT)

CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, au discutat cu bloggerița, care susține cu tărie că refrenul cântecului cântat de Bella îi aparține ei, și nicidecum artistei sau lui Alexandru Luft, care sunt creditați, în România, drept autorii piesei. Reporteriiau discutat cu bloggerița, care susține cu tărie că refrenul cântecului cântat de Bella îi aparține ei, și nicidecum artistei sau lui Alexandru Luft, care sunt creditați, în România, drept autorii piesei.

În discuție este pusă partea cea mai importantă a piesei Bellei, refrenul: „Body of a woman, soul of a child, mind of the free, heart of the wild”.

(CITEȘTE AICI: CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN FILIPINE, DUPĂ CE BELLA SANTIAGO A CAȘTIGAT X FACTOR ROMÂNIA) Ashley Lemaine ne-a povestit că a scris, prin 2016, o carte intitulată „She Wolf”, pe care intenționează să o publice în curând. De atunci, ea tot promovează cartea și pune citate din volum pe Instagram, semnându-se, bineînțeles.

CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA dacă este al ei citatul „Body of a woman, soul of a child, mind of the free, heart of the wild”, care tot circulă de atunci pe internet, Ashley a confirmat încă o dată. Întrebată de reporteriidacă este al ei citatulcare tot circulă de atunci pe internet, Ashley a confirmat încă o dată.

„Nu mi-au plătit drepturi de autor”

Mai departe, a venit întrebarea firească, dacă este de acord cu faptul că Bella și Alexandru Luft (compozitorii piesei Army of Love) îi folosesc versurile. Ashley s-a enervat foarte tare. Ea a răspuns că nu este normal să i se fure munca și că nimeni nu i-a plătit niciun ban pentru așa ceva.

„Nu mi-au plătit drepturi de autor pentru a folosi acele versuri. Cartea mea nu a fost încă publicată, acele rânduri au fost folosite într-o postare pe Instagram, în urmă cu câțiva ani”, a precizat Asley Lemaine pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA. , a precizat Asley Lemaine pentru

Nervoasă, la scurt timp, Ashley a postat o fotografie la „povestea” de pe Instagram în care, peste imaginea Bellei, a scris: „Deci, această tipă folosește poezia mea ca refren al cântecului ei… Oamenii sunt atât de neoriginali”. Apoi Ashley a folosit o prescurtare pentru: „shaking my head” care înseamnă: cineva care nu este de acord cu ceva, care nu aprobă un lucru, sau un fapt care pare incredibil.

Bloggerița îi declară război Bellei

L a câteva ore după ce am vorbit cu Ashley, bloggerița și-a consultat avocatul și ne-a mai dat o declarație, de data asta de război, în ceea ce o privește de filipineza Bella Santiago. „Am fost șocată să descopăr că Bella Santiago folosește poezia mea ca pe un refren, fără să primească permisiunea de la mine. Poezia este protejată prin drepturi de autor și am contactat un consilier juridic pentru a rezolva în continuare această problemă. Ar trebui eliminată din concurs din cauza încălcării drepturilor de autor internaționale. O dau în judecată dacă mai cântă piesa” , a spus CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA. Ashley Lemaine pentru (VEZI ȘI: SCANDAL MONSTRU LA EUROVISION ÎNTRE PREZENTATORI) Nu este exclus, prin urmare, ca, în situația în care Bella va cânta mai departe piesa, avocații americani ai lui Ashley să o acționeze în judecată atât pe artistă, pe numele ei adevărat Resciebelle Santiago, cât și casa de discuri Cat Music, dar și pe organizatorii Eurovision România, respectiv TVR.

„Aceste informații nu au ajuns la noi”

Organizatorii celebrului show din România au aflat de la CANCAN.RO povestea controversată a refrenului cântat de finalista Selecției Naționale 2019 Bella Santiago.

„Nu știm nimic despre acest aspect. Aceste informații nu au ajuns la noi. Nu pot să vă dau mai multe detalii deoarece eu nu sunt producător și nu mă ocup de partea de regulament”, a declarat, vineri, Dan Manoliu, regizorul show-ului Eurovision România 2019, pentru a declarat, vineri, Dan Manoliu, regizorul show-ului Eurovision România 2019, pentru CANCAN.RO

„Dracula my Love” , compusă de Marius Moga, nu era originală, piesa a fost eliminată irevocabil din concurs. (NU RATA, AICI: SITUAȚIE NEMAIÎNTÂLNITĂ LA EUROVISION! ANUNȚUL OFICIAL FĂCUT PUBLIC DESPRE EDIȚIA DIN 2019) Rămâne de văzut ce vor decide organizatorii Selecției Naționale Eurovision în cazul Bellei Santiago, pentru că, în anii trecuți, se știe, pentru o greșeală aproximativă la Eurovision, după ce s-a descoperit că o parte din piesa, compusă de Marius Moga, nu era originală, piesa a fost eliminată irevocabil din concurs.