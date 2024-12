Boala de care suferă Diandra Moga ex-Insula iubirii. A spus tot înainte să plece la Survivor

Diandra a dezbătut un subiect sensibil din viața ei, chiar înainte de a-și lua inima în dinți și a porni în drumul spre competiția Survivor. Ex-ispita de la Insula Iubirii a mărturisit cu ce boală s-a confruntat pentru o perioadă lungă de timp și a avut un sfat pentru femeile care trec prin situații asemănătoare. Iată ce a spus!

După un succes răsunător la emisiunea Insula Iubirii, Diandra nu s-a oprit aici. Bruneta a primit oferta de a participa la emisiunea Survivor și nu a stat pe gânduri! Însă, înainte de a pleca în aventura vieții ei, fosta ispită a făcut niște declarații neașteptate despre trecutul ei.

Diandra a mărturisit că s-a confruntat cu depresia din cauza fostei relații care a durat 8 ani. Fostul partener era agresiv atât verbal, cât și fizic, iar aceste lucruri au determinat-o pe brunetă să apeleze la terapie. Deși acum îi este ușor să adopte acest subiect, această relație toxică și-a pus amprenta asupra Diandrei.

„Am avut depresie, da. Am făcut terapie, am depășit momentele în timp, dar a fost cu mulți ani în urmă. Am avut o relație toxică care s-a întins pe o perioadă de opt ani. A fost abuzivă fizic și verbal. Acum mi-e ușor să vorbesc despre asta, pentru că m-am vindecat, dar m-a afectat foarte tare emoțional.”, a spus Diandra pentru Unica.ro.