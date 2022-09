Boala incurabilă de care suferă Rică Răducanu: ”Doar la morga mai trece!”

Rică Răducanu (76 de ani) suferă de mai multe afecțiuni, iar pentru a preveni diverse complicații, medicul i-a spus că trebuie neapărat să se opereze. Află cu ce boli se confruntă fostul portar de la Rapid și cât de grave sunt acestea.

Pe numele său adevărat, Răducanu Necula, este speriat că, în viitorul apropiat, va trebui să treacă printr-o operație destul de complicată. Recuperarea după o asemenea intervenție este una grea. După lungi tratamente care au dat greș, medicii l-au sfătuit că ar trebui să se opereze la ambele picioare.

Rică Răducanu trebuie să se opereze la ambii genunchi

Fostul portar al echipei de fotbal Rapid se confruntă cu probleme la ambii genunchi. Rică Răducanu a făcut o mulțime de ședințe de fizioterapie și a mers la diverse centre de profil din Neptun, cât și din Mangalia, însă, rezultatele nu au fost cele așteptate.

”Am fost toată vara, la tratament, în stațiunea Neptun, acolo fac de când eram sportiv de performanță, dar am fost și la marele centru din Mangalia, unde se tratează soția mea, dar nu merge cu nimic. Tot cu picioarele am probleme, cu genunchii, doctorul mi-a zis clar ce am și că fără proteze la ambii genunchi nu are ce să-mi facă”, a declarat Rică Răducanu, în cadrul unui interviu oferit recent.

Ultima modalitate de a scăpa de problemele pe care le are la nivelul membrelor inferioare ar fi operația. Fostul fotbalist se teme de intervenția chirurgicală, dar cu toate acestea trebuie să asculte de sfatul doctorilor.

”Nu vreau să mă operez căci trebuie, mai apoi, timp de șase luni, să învăț să merg din nou. S-au dus dracu cartilagiile, trebuie proteze, dar mi-e tare frică de operație!”, a declarat Rică Răducanu în același interviu.

Boala incurabilă de care suferă Rică Răducanu

Și asta nu este tot! Pe lângă operația grea prin care trebuie să treacă Rică Răducanu, acesta mai suferă și de gută, o formă dureroasă de artrită caracterizată de dureri articulare foarte mari și cauzată de prezența unei cantități prea mari de acid uric în sânge și în țesuturi. Din păcate, nu se poate trata acest tip de afecțiune.

”Boala asta e păcătoasă, nu mai trece, gata! Bine mi-a zis mie medicul Oprescu: ”Doar la morga mai trece!”. A zis adevărat, până la urmă”, a mai declarat fostul portar, pentru EGO.