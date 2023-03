Boala intimă de care suferă Ada Dumitru de la Survivor România! De asta a fost dată afară de la Pro TV

Eliminare neașteptată la Survivor România de la Pro TV. Marți, 28 martie 2023, Ada Dumitru a părăsit cmpetiția din motive medicale, însă abia acum s-a aflat boala intimă de care suferă ”Faimosa”.

Marți, 28 martie 2023, au avut loc noi schimbări majore la Survivor România 2023. Daniel Pavel, gazda emisiunii, a anunțat sfârșitul competiției pentru ”Faimoasa” Ada Dumitru. Concurenta se confruntă cu o serie de probleme medicale, probleme ce i-au făcut viața un calvar.

„Analizele revelează o situaţie pe care nu ne dorim, sănătatea este capitală. Pentru tine, Ada, Survivor România se încheie din motive medicale”, a spus Dan Pavel.

Vezi și: „RÂGÂIE ȘI..” CELE DOUĂ GESTURI DEZGUSTĂTOARE PE CARE ADA DUMITRU LE FACE DE FAȚĂ CU BĂIEȚII, ÎN TABĂRA SURVIVOR DE LA PRO TV

În consilul de eliminare, Ada Dumitru a dezvăluit faptul că starea de sănătate îi este tot mai fragilă, iar stresul, efortul și condițiile dure de la Survivor au agravat problemele deja existente.

„Da, este adevărat, ovărelul meu are nevoie de puţină îngrijire, va fi bine, sunt sigură de asta. Ovărelul meu trebuie să stea liniştit, în pătuţ, fără stres, fără sport şi lucruri de genul. Totul va fi bine, sunt convinsă de asta. Sănătatea e pe primul loc. Domul Dan, când am ajuns am spus că mai mult de două săptămâni nu prind aici”, a spus, printre altele, Ada.

Înainte de a pleca din competiție, Ada Dumitru le-a mulțumit colegilor, în special Elenei Chiriac și lui Zanni.

Zanni, Elena, mulțumim! Când l-am văzut am zis că a venit să ne înjure. Dar de unde? Că a fost o plăcere să ne explice lucruri, să fie alături de noi. Elena la fel”, a mai spus Faimoasa.

Mihai Zmărăndescu a părăsit Survivor România 2023

Vezi și: NOU CUPLU LA SURVIVOR 2023? ALEX DELEA ȘI OANA CIOCAN, FILMAȚI ÎN IPOSTAZE TANDRE. CU ELENA CHIRIAC CUM RĂMÂNE?

În urma voturilor publicului, Cătălin Zmărăndescu a plecat de la Survivor România. Înainte de a pleca, sportivul a făcut o serie de declarații despre ”jocul” murdar pe care Ștefania l-ar fi gândit în momentul în care l-a propus spre eliminare.

„Votul Ștefaniei a venit către mine inopinat, fără justificare. Motivul pentru care m-a nominalizat a fost să nu intre în conflict cu Kamara, știind că are șanse foarte mari să ajungă foarte departe în competiție. Șerpărie. Asta ține de caracterul oamenilor și de cum sunt ei cu adevărat. În același timp, când o să ies o să mă duc direct la băiatul meu. Și atât.

Foarte bine, ce pot să zic. Plec dintre anumiți șerpi. Vă mulțumesc (Războinicilor)! Ați fost mai oameni decât mulți din echipa asta, chiar dacă am fost adversari pe traseu. Aici am văzut că mulți aleargă după premiul cel mare și o să realizeze că pot avea toți banii din lume, dar coloana vertebrală rămâne cea mai importantă”, a spus, printre altele, Mihai Zmărăndescu.”, a spus Mihai Zmărăndescu.