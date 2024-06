Boala o împinge pe Kate Middleton să iasă din peisajul regal. Anunțul Prințesei de Wales a Întristat: „Îmi pare foarte rău”

Kate Middleton (42 de ani) traversează o perioadă dificilă din punct de vedere medical. Boala o împinge pe Prințes de Wales să iasă din peisajul regal. Recent, soția Prințului William a făcut un anunț care a întristat. Și-ar fi dorit să ia parte la „Trooping The Colour”, evenimentul dedicat Regelui Charles, dar medicii au sfătuit-o să nu se implice activ în activitățile regale și să stea departe de viața publică, pentru o perioadă. Iată detaliile mai jos, în articol.

Kate Middleton se află sub stricta supraveghere a medicilor. Urmează un tratament, după ce a fost diagnosticată cu o formă de cancer, iar doctorii au sfătuit-o să nu se implice în viața publică. Mai mult, nu a putut lua parte nici la un eveniment dedicat Regelui Charles al III-lea, motiv pentru care a transmis o scrisoare în care a notat că „îi pare foarte rău”.

Starea de sănătate nu îi permite Prințesei de Wales să se implice activ în viața publică și nici să își îndeplinească anumite îndatoriri. Mâine, 15 iunie 2024, are loc un eveniment numit „Trooping The Colour”. Inițial, ar fi trebuit să participe la pregătirile pentru acest eveniment dedicat Regelui Charles al III-lea, însă nu a făcut-o, urmând sfaturile medicilor. În plus, ar fi trebuit să își îndeplinească rolul dobândit în urma statutului de Colonel al Gărzilor Irlandeze. A transmis o scrisoare către șeful regimentului Gărzilor Irlandeze prin care și-a exprimat regretul, arată The Independent.

​„A fi colonelul vostru rămâne, pentru mine, o onoare și îmi pare foarte rău că nu pot să dau salutul la parada Colonel’s Review din acest an! Vă rog să transmiteți scuzele mele întregului regiment, însă sper că voi putea să vă reprezint din nou pe toţi foarte curând!”, se arată în scrisoarea trimisă de Prințesa de Wales.

Kate Middleton a fost diagnosticată cu cancer

Kate Middleton a vorbit deschis despre problemele de sănătate pe care le are. Dezvăluirile le-a făcut într-un videoclip public publicat în data de 22 martie 2024. Prințesa de Wales a fost diagnosticată cu o formă de cancer și urmează un tratament. A explicat faptul că a fost dificil să le spună copiilor că se confruntă cu această problemă.

„Sperăm că veți înțelege că, în calitate de familie, avem acum nevoie de timp, spațiu și intimitate în timp ce îmi termin tratamentul. Munca mea mi-a adus întotdeauna un sentiment profund de bucurie și aștept cu nerăbdare să mă întorc când voi putea, dar pentru moment trebuie să mă concentrez pe o recuperare completă. Pentru toți cei care se confruntă cu această boală, sub orice formă, vă rog să nu vă pierdeți credința sau speranța. Nu sunteți singuri”, a transmis Kate Middleton.

