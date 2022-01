Boala secretă de care suferă Andreea Tonciu. Medicii de la Pro TV au intervenit în ajutorul ei la Survivor România

Andreea Tonciu este una dintre concurentele din echipa Faimoșilor de la ”Survivor România”. În cea de-a doua ediție a show-ului din Republica Dominicană, bruneta s-a confruntat cu o problemă de sănătate, iar medicii de la Pro TV au intervenit în ajutorul ei. Cu ce se confruntă, de fapt, Andreea Tonciu?

În cea de-a doua ediție a emisiunii ”Survivor România” de la Pro TV, Andreea Tonciu a avut nevoie de intervenția medicilor aflați la fața locului. După primul traseu pentru jocul de imunitate, bruneta a acuzat probleme de sănătate. Iar acest moment, la rândul lui, a creat și câteva discuții la nivel de echipă.

”Chemați un medic!”, a strigat Otilia. Moment în care doctorul s-a deplasat pentru a verifica ce se întâmplă.

„Sunteți foarte răutăcioși. Să știți că una este să fii competitiv și una e să știi să ai bun simț. Sincer îți spun, omul e bolnav”, a spus Xonia, după ce a constatat faptul că există critici din partea Războinicilor. Alexandru Nedelcu a comentat: ”Dacă era bolnavă, nu era aici”. Și Cătălin Zmărăndescu sare în apărarea colegei sale: ”Băi, încetați, vă rog frumos”.

Andreea Tonciu: ”Simt că mi se taie respirația. Mi s-a înfundat urechea rău de tot. Eu am zis și că e otită”. Apoi, bruneta a fost condusă spre ambulanță. Daniel Pavel a anunțat, la momentul acela: ”Andreea Tonciu a acuzat câteva probleme medicale. Se ocupă domnul doctor. Este sub îngrijire medicală”. Apoi, după câteva minute, gazda emisiunii a zis: ”Nu mai poate intra în jocul de astăzi și a fost înlocuită cu Laura Giurcanu”.

Andreea Tonciu s-a confruntat cu probleme de sănătate la finalul anului trecut

Andreea Tonciu, componentă a echipei Faimoșilor de la ”Survivor România”, s-a confruntat cu probleme de sănătate la finalul anului trecut. În cadrul unui Instastory pe care îl postase în luna decembrie, bruneta a mărturisit că a fost nevoită să meargă la doctor, pentru că ar fi avut otită.

„Deci țin să vă anunț că am un sfârșit de an foarte, foarte urât. Începând de pe data de 23 decembrie îmi merge numai prost. Ca orice femeie, m-am apucat și eu la prima oră să fac mâncare, să fac tot ce trebuie și mă duc acum…unde credeți că mă duc?! După ce că sunt răcită mă mai duc și la spital acum pentru că s-ar putea să am o otită, nu aud cu o ureche. Am avut chiar atât de multe probleme în ultima perioadă că de-abia aștept să se termine acest an păcătos. Pentru mine nu a fost un an bun. De-abia aștept să trecem în următorul an”, spunea Andreea Tonciu.

Sursă foto: Captură Pro TV