Boala terminală de care ar fi suferit Robert Lupu. Criminalul ar fi simțit că i se apropia sfârșitul și a ucis-o pe Teodora Marcu: „A decis că nu va pleca din viața asta până…”

Robert Lupu ar fi suferit de o boală terminală! Criminalul din Cosmopolis ar fi simțit că i se apropia sfârșitul și a ucis-o pe Teodora Marcu, o tânără mamă de 23 de ani! Dezvăluiri explozive în emisiunea Dan Diaconescu Direct!

Cartierul rezidențial Cosmopolis a fost zguduit de o tragedie care a șocat România. Teodora Marcu, o tânără de 23 de ani însărcinată, a fost ucisă cu sânge rece de fostul ei iubit, Robert Lupu. După crimă, bărbatul și-a pus capăt zilelor, lăsând în urmă multe întrebări fără răspuns.

Dan Diaconescu a citit unul dintre textele scrise de autorul crimei. Robert Lupu obișnuia să elaboreze tot felul de paragrafe, iar la un moment dat s-a descris drept „un drogat și un destrăbălat notoriu”. Bărbatul ar fi suferit de cancer!

„Făcând o sinteză a vieții zdrențoiului din mine, veți putea constata cu ușurință că nu poți trece traseul existențial, dar poți interveni în multe puncte cheie. Prin urmare, cad de acord că viața ți-o cam faci cu mâna ta. Într-o abordare umoristică am putea spune că vin ca un repetent, un drogat și un destrăbălat notoriu în fața voastră să vă predau lecții de morală plus conduită. Dacă o veți gândi așa, greșiți flagrant. Stilul meu intelectual, atât cât a existat, fiind indubitabil, dacă mă veți privi ca pe un cobai care a experimentat în folosul vostru, atunci e posibil să aveți de câștigat. În cazul de față, eu pot fi raportorul vostru la evitarea unor catastrofe de-a lungul existenței voastre. Nu mă consider vreun geniu, mă rog, în zona asta”, a scris Robert Lupu.