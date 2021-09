Bogdan Mocanu a lămurit situația dintre el și TikTokerul Costică: ”Nu e mâna lui, a fost foarte influențat”

Bogdan Mocanu a lămurit situația dintre el și TikTokerul Costică despre care s-a scris că ar fi fost bătut de artist.

Artistul a vorbit la Antena Stars despre scandalul la care ia parte cu TikTokerul Costică, dar și Andra Volos, fosta sa iubită. Bogdan Mocanu a ținut să lămurească situația și a făcut dezvăluiri despre presupusa bătaie pe care ar fi încasat-o bărbatul. Totul ar fi pornit, potrivit informațiilor, de la faptul că Andra Volos i-ar fi donat o sumă de bani TikTokerului Costică.

”Eu pe Costică l-am ajutat în măsura puterilor mele, adică cu ce am putut eu, la un moment dat a stat cu soția mea, apoi l-am mutat cu mine în casă efectiv, nu știu cine ar mai fi făcut asta, dacă ar fi fost altcineva ar fi făcut o serie de emisiuni ca să se afirme (…) Eu l-am înțeles pe el încă de când stătea la mine că sunt vorbit de rău în lipsa mea, dar nu m-am consumat cu chestiile astea pentru că nu pot să mă uit în gura lui pentru că îi știu limitele”, a spus Bogdan Mocanu în direct.

Bogdan Mocanu: ”Nu e mâna lui, a fost foarte influențat”

De asemenea, a răspuns și altor acuze. Despre Bogdan Mocanu s-a spus că ar fi un bărbat violent, iar, acum, artistul a vorbit și despre acest aspect.

”Eu nu sunt un tip violent, nu fizic. Cine îl știe pe Costică știe că el nu poate să lege o frază corect gramatical, aia nu e o frază a lui Costică că el nu știe să scrie corect gramatical, nu e mâna lui, a fost foarte influențat, eu am și o dovadă pentru că am filmat ultimele clipe cu Costică în casă, când mi-am luat la revedere, am totul filmat, se vede pe filmare că nu avea nicio vânătaie, nu are nimic, iar a doua zi m-am dus să văd dacă e totul ok cu casa așa, el nu mai era acolo. M-am trezit blocat peste tot, am văzut postarea lui și am vrut să-i zic că nu e așa”, a mai spus Bogdan Mocanu la Antena Stars.

În cadrul unui vlog pe Youtube, Bogdan Mocanu a explicat că TikTokerul Costică este un bărbat pe care l-a ajutat, spunând despre el că ”are un suflet bun”, iar ulterior a fost judecat de oameni pentru gestul pe care l-a făcut. De asemenea, în cadrul vlogului, fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a mărturisit că nu este supărat pe Costică pentru că a primit bani, ci este ”dezamăgit pentru că se lasă influențat”.

Pe internet, TikTokerul Costică susține faptul că Bogdan Mocanu l-ar fi bătut, după ce Andra Volos i-a donat o sumă de bani. După acest incident, bărbatul i-a trimis fostei concurente de la ”Puterea Dragostei” imagini și mesaje prin care îi explică că ar fi fost lovit de fostul iubit al ei. De asemenea, pe rețelele de socializare, TikTokerul Costică a postat imagini în care apare lovit la ochiul stâng. Andra Volos a explicat în cadrul mai multor Instastory-uri că i-a donat o sumă de bani acestuia, deoarece nu avea deloc o situație financiară bună, iar Bogdan Mocanu l-ar fi lovit, după ce a aflat că fosta iubită i-a făcut o donație.

De asemenea, Andra Volos a dat de înțeles că Bogdan Mocanu ar fi o persoană agresivă: ”Eu îl cred în stare pentru că nu vreau să intru în detalii, dar sunt pățită…”.

Sursă foto: capturi video Youtube, arhivă Cancan