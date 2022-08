Bogdan Mocanu are probleme cu legea. De ce a rămas fără permis fostul concurent de la „Puterea Dragostei”

Bogdan Mocanu a avut parte de o surpriză neplăcută în urmă cu câteva ore, când a fost surprins de o patrulă a poliției rutiere. Fostul concurent al emisiunii „Puterea Dragostei” a rămas fără permis de conducere din cauza vitezei, ceea ce l-a nemulțumit teribil.

Artistul din România a devenit cunoscut datorită colaborărilor și a relațiilor pe care le-a avut de-a lungul timpului. Se pare că faima nu l-a ajutat astăzi, oricât de mult și-ar fi dorit, iar poliția a luat măsurile necesare pentru a-l pedepsi pe vinovatul de pe șosele.

Bogdan Mocanu de la „Puterea Dragostei” a rămas fără permisul de conducere

Din ce în ce mai multe persoane ajung să circule pe șoselele din România cu o viteză uriașă, ceea ce i-a făcut pe polițiști să ia măsuri imediate. Din păcate, Bogdan Mocanu a fost cel care a fost oprit în această după-amiază de Poliția Rutieră, rămânând pieton pentru următoarele săptămâni. Totuși, vedeta susține că nu a fost vinovat cu absolut nimic, de aceea este pregătit să depună o contestație.

Urmăritorii vedetei au rămas surprinși în momentul în care au văzut imaginile postate pe Instagram, așa că au dorit să știe imediat ce s-a întâmplat. Așa cum era de așteptat, Bogdan Mocanu a vorbit despre acest incident, susținând că deși a avut viteză mică, polițiștii l-au oprit și i-au luat permisul.

„Am și eu atâția prieteni polițiști. Asta cu 101/h, fix 101, e vrăjeală. Hai să avem un pic de bun simț. Vreo două săptămâni trebuie să merg cu dovada, iar după două săptămâni, contestație, dat în judecată. Cum se face, frumos, pentru că pe drumul ăla de rahat, plus că am kilometrajul digital, n-aveam cum să am 101/h. Urât!”, le-a spus Bogdan Mocanu fanilor lui, pe InstaStories, unde le-a arătat și mașina de poliție care încă se afla în spatele lui în acel moment.